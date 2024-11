Un bon lancement pour S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl mais…

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl réalise un assez bon lancement. Un lancement scruté de près pour ce jeu attendu au tournant! Plus de 113 000 joueurs ont ainsi joué simultanément sur Steam au jeu à sa sortie. Malgré une pluie de bugs et des soucis techniques, le jeu a récolté 77 % d’évaluations positives. Ce score est rapidement monté à 81 %, avec des critiques globalement “Très positives”. Les joueurs louent l’atmosphère unique et immersive de la Zone, même si l’expérience reste chaotique. Certains comparent déjà ce lancement à celui de Cyberpunk 2077, qui avait connu des débuts similaires.

Les avis mettent en lumière un potentiel énorme. Beaucoup saluent la profondeur de l’univers et son ambiance oppressante. Cependant, les problèmes techniques ternissent encore le tableau. “Sous les radiations se cache un jeu exceptionnel”, résument certains. Mais pour que cette promesse se réalise, GSC Game World devra rapidement corriger le tir.

À l’inverse, Microsoft Flight Simulator 2024 a du mal à décoller. Avec seulement 24 % d’avis positifs sur Steam, le titre subit une avalanche de critiques. Des temps de chargement interminables, des bugs frustrants et du contenu manquant font grincer des dents. De nombreux joueurs évoquent une expérience quasi injouable, aggravée par des serveurs surchargés.

Les développeurs d’Asobo Studio n’ont pas tardé à réagir en présentant leurs excuses et reconnu avoir sous-estimé l’engouement. Le studio était ainsi loin de s’attendre à un tel démarrage. “Notre infrastructure a été complètement dépassée”, a admis Sebastian Wloch, PDG d’Asobo. Des correctifs sont en cours, mais ils demandent aux joueurs de faire preuve de patience.