Un Fan crée une vidéo Studio Ghibli pour les 25 Ans de Zelda Ocarina of Time

The Legend of Zelda: Ocarina of Time, un classique intemporel dans le monde du jeu vidéo, a récemment célébré son 25e anniversaire. Pour marquer cette étape importante, un fan dévoué et YouTuber connu sous le nom de RwanLink a offert à la communauté Zelda une vidéo animée à couper le souffle. Cette courte vidéo réimagine la célèbre Castle Town comme un décor dans un film du Studio Ghibli, présentant une fusion de deux mondes aimés. La création de RwanLink est un témoignage de l’endurance de la passion des fans et de leur capacité à donner vie à des visions uniques.

RwanLink a consacré quatre mois à la réalisation de cet hommage impressionnant en utilisant Unreal Engine 5, totalisant plus de 600 heures de travail, tout en maintenant un emploi à temps plein. L’environnement et les personnages recréés dans cette vidéo comprennent des lieux emblématiques tels que le Kokiri Forest et le Hyrule Castle, peuplés de visages familiers tels que Malon, le propriétaire du Happy Mask Shop, et même Fi de Skyward Sword faisant du patin à glace autour de la Master Sword.

La vidéo suit Link alors qu’il quitte le Kokiri Forest pour se rendre au Hyrule Castle, offrant des moments nostalgiques aux fans. RwanLink a même inclus des séquences de lui-même jouant en tant que Link à la troisième personne, se promenant dans Castle Town. Cette réalisation dans Unreal Engine suscite la réflexion sur la raison pour laquelle il n’y a jamais eu de jeu Zelda avec l’esthétique caractéristique du Studio Ghibli. La vidéo soulève la question de l’incroyable potentiel visuel que pourrait offrir une collaboration entre ces deux univers.

La vidéo animée de RwanLink célèbre de manière magistrale le 25e anniversaire de The Legend of Zelda: Ocarina of Time en fusionnant l’univers emblématique du jeu avec l’esthétique enchanteresse du Studio Ghibli. Cette réalisation soulève également des interrogations sur la possibilité d’une collaboration officielle entre Nintendo et Studio Ghibli pour donner vie à un jeu Zelda avec des graphismes inspirés du célèbre studio d’animation japonais. En attendant, les fans peuvent savourer ce magnifique hommage qui capture l’esprit intemporel de l’une des sagas les plus aimées du monde du jeu vidéo.