Un gros patch arrive sur Starfield

Les passionnés de Starfield ont de quoi se réjouir avec l’émergence d’un nouveau mod visant à métamorphoser l’expérience de jeu. L’objectif principal de ce mod est de rééquilibrer et restructurer les compétences, conférant à chacune une importance accrue pour les joueurs. Ces changements significatifs redéfinissent la dynamique du jeu, offrant une expérience plus immersive et engageante.

Amélioration de la Recherche dans les Compétences Artisanales :

L’une des transformations majeures réside dans les compétences artisanales. Désormais, toutes les compétences de fabrication débloquent automatiquement l’accès à toutes les recherches associées. Cette modification élimine le besoin d’investir plusieurs points de compétence pour explorer l’éventail complet des possibilités artisanales, offrant aux joueurs une plus grande liberté dès le début de leur périple spatial.

Élargissement de la Portée de Scan et Déblocage des Fonctionnalités :

Le mod apporte des ajustements significatifs à la fonction de scan. La portée de scan est maintenant fixée à 100 dès le départ, permettant aux joueurs de découvrir des planètes sans devoir inspecter chaque recoin. De plus, toutes les plages de zoom du scanner sont débloquées dès le début, offrant une flexibilité accrue dans l’exploration de l’univers.

Liberté d’Action dès le Début du Jeu :

Les modifications ne s’arrêtent pas là. Avec ce mod, les joueurs peuvent utiliser dès le départ des fonctionnalités telles que les boost packs, le ciblage de la navette, et les propulseurs de la navette. Cette liberté d’action précoce promet une expérience de jeu plus dynamique et diversifiée, éliminant les barrières artificielles qui pouvaient parfois entraver le début de l’aventure.

Correction des Problèmes liés aux Compétences :

En plus des améliorations, le mod corrige certains problèmes liés aux compétences. Les magazines des compétences Mining Monthly et Freestar Ranger Gunslinger’s Guide ne comptent désormais plus à tort pour l’acquisition de compétences dans leurs catégories respectives. Ces ajustements visent à garantir une progression plus fluide et équitable pour les joueurs.

Conclusion :

En résumé, le mod Starfield Overhaul redéfinit les bases du jeu en offrant une expérience plus équilibrée, cohérente et captivante. Les ajustements apportés aux compétences, à la fonction de scan et aux fonctionnalités initiales offrent aux joueurs une aventure spatiale plus enrichissante. Que vous soyez un explorateur interstellaire chevronné ou un nouveau venu, ce mod promet de transformer votre expérience dans l’univers vaste et mystérieux de Starfield.