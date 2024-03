Un Hogwarts Legacy 2 en préparation?

Avalanche Software, le studio derrière le succès de Hogwarts Legacy en 2023, semble se pencher sur son prochain grand projet. En effet, une récente offre d’emploi semble suggérer cela. Le jeu basé sur l’univers de Harry Potter a été un véritable carton, dominant les ventes dès sa sortie. Fort de ce succès, Avalanche Software semble maintenant se concentrer sur son prochain titre AAA qui pourrait être un certain Hogwarts Legacy 2.

Le succès du jeu a marqué une année intéressante pour WB Games. En effet, deux semaines après sa sortie, Hogwarts Legacy est devenu le plus grand lancement sur Steam pour WB Games.

Au cours du premier trimestre, il a enregistré plus d’un milliard de dollars de ventes. Alors que le jeu continue de gagner en popularité, il devient de plus en plus probable que la production de Hogwarts Legacy 2 soit confirmée par le studio. Il est fort probable que le studio ne révèle ses plans d’ici un certain temps, mais une récente annonce de poste pourrait avoir donné un aperçu du prochain titre d’Avalanche.

Selon une offre d’emploi, Warner Bros. Discovery recrute un Lead/Advanced Technical Artist pour son studio Avalanche Software. Le poste précise que le studio recherche quelqu’un avec une “forte expérience en Unreal et Python/C++” et que le rôle implique de travailler en équipe sur un “titre AAA de haut niveau”. Dans le contexte de la domination de Hogwarts Legacy en 2023, des rumeurs commencent déjà à circuler selon lesquelles Hogwarts Legacy 2 serait en développement. De plus, le PDG de WBD, David Zaslov, a déjà déclaré que la société espérait continuer à explorer des franchises comme Harry Potter dans les années à venir. Cependant, malgré ces attentes, l’offre d’emploi ne donne aucun détail spécifique sur le prochain projet AAA d’Avalanche.