Un insider dévoile les fonctionnalités de Assassin’s Creed Shadows

Chaque Assassin’s Creed arrive normalement avec son petit lot de nouveautés. Si Assassin’s Creed Shadows ne devrait pas faire l’exception, il n’en demeure pas moins que l’une de ces fonctionnalités les plus appréciées pourrait être absente.

L’insider, Joraptor, via une vidéo sur YouTube, a annoncé que plusieurs fonctionnalités seront absentes de ce nouvel opus. Les joueurs ne pourront ainsi plus se cacher parmi les PNJs. Fini donc les parties de cache-cache qui étaient l’une des forces du jeu en termes de dissimulation. Vos personnages ne pourraient ainsi plus se fondre dans la masse afin de passer inaperçu. Cependant, de nouvelles interactions avec les PNJs seront possibles, telles que des clins d’œil.

Il va encore plus loin en annonçant la présence ou non de nouvelles fonctionnalités. Il indique notamment que Yasuke pourra procéder à des assassinats brutaux, mais ces derniers sont loin d’être silencieux. Enfin, tout ne sera pas escaladable dans ce Assassin’s Creed Shadows, contrairement à plusieurs opus de la série.

Certaines de ces décisions d’Ubisoft ont déplu aux joueurs qui n’ont pas manqué de l’exprimer sur les réseaux sociaux. Ils estiment notamment que le fait de ne pas pouvoir tout escalader est une “honte” pour la série ou encore que le studio fait de nouveaux pas en arrière avec ces décisions. Cependant, il faudra voir ce que réserve la version finale du jeu, étant donné qu’il reste encore près de 5 mois (le 12 novembre 2024) avant la sortie officielle du jeu.