Un jeu Zelda créé par Ubisoft?

Christophe Pic et Rémi Boutin, respectivement world director et senior game designer de Prince of Persia The Lost Crown, ont récemment animé une session de questions/réponses sur Reddit, offrant ainsi à la communauté l’opportunité d’en apprendre davantage sur le jeu. L’un des moments marquants de cette discussion a été la question d’un internaute sur la franchise qu’ils aimeraient explorer et le type de jeu qu’ils aimeraient créer. La réponse de Rémi Boutin a suscité l’enthousiasme de nombreux fans.

Rémi Boutin a révélé son désir de travailler sur la franchise légendaire de Nintendo, Zelda. Il a exprimé son intérêt pour un spin-off étrange basé sur Zelda II: The Adventure of Link, un jeu qui a introduit des éléments d’Action-RPG et des passages en vue de côté. La référence à Castlevania, en tant qu’amateur de jeux de type metroidvania, ajoute une touche supplémentaire de passion à son rêve créatif.

L’idée de revisiter Zelda II: The Adventure of Link de nos jours, avec l’expertise de Rémi Boutin, promet une approche intéressante et atypique pour la franchise emblématique de Nintendo. Cependant, la question demeure quant à la faisabilité d’une telle collaboration, étant donné que Nintendo est réputé pour être strict en ce qui concerne l’accès à ses franchises.

Bien qu’Ubisoft ait déjà eu le privilège de créer deux jeux avec la mascotte Mario, à savoir les acclamés Mario + The Lapins Crétins, l’idée d’un studio tiers travaillant sur un jeu Zelda reste encore à concrétiser. Néanmoins, Ubisoft a démontré sa capacité à collaborer avec des franchises renommées, comme en témoigne Cadence of Hyrule: Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda développé par Brace Yourself Games.

La possibilité de voir un jour un studio tiers réaliser un jeu Zelda, en particulier un spin-off original, reste une perspective excitante pour les fans du genre.