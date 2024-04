Un label « optimisé PS5 Pro » ?

Les rumeurs autour de la PS5 Pro ne cessent de faire frémir les fans de PlayStation. Comparable à la PS4 Pro, ce nouveau modèle de console promet une expérience de jeu encore plus immersive, avec des graphismes améliorés et des performances supérieures.

Bien que Sony n’ait pas encore officiellement dévoilé la PS5 Pro, les spécifications techniques ont déjà fuité. Surnommée “Trinity”, cette nouvelle console devrait offrir des améliorations significatives par rapport à la PS5 standard. Selon les informations obtenues par Insider Gaming, les jeux arborant le label “Optimisé PS5 Pro” bénéficieront d’un rendu en 4K grâce à la fonction de super-échantillonnage PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), d’un taux de rafraîchissement constant de 60 images par seconde et d’effets de ray tracing améliorés.

Ces améliorations sont rendues possibles par une mémoire vive 28% plus rapide et un processeur graphique 67% plus puissant, ce qui rend la PS5 Pro 45% plus rapide que la PS5 standard. Malgré ces avancées, la PS5 Pro ne devrait pas représenter un écart significatif par rapport à la PS5 standard, selon Digital Foundry. Elle se distinguera par des taux de rafraîchissement plus élevés, une qualité d’image considérablement améliorée et des fonctions RT plus performantes.

Il convient de noter que le label “Optimisé PS5 Pro” ne sera pas réservé uniquement aux jeux offrant un rendu en 4K et un taux de rafraîchissement de 60 images par seconde. Les jeux pourront également l’obtenir en proposant une résolution cible plus élevée pour les jeux utilisant une résolution fixe sur la console standard, une résolution maximale cible plus élevée pour les jeux utilisant une résolution variable, un taux de rafraîchissement cible plus élevé pour les jeux visant une fréquence d’images fixe, ou encore en incluant des effets de ray tracing spécifiques à la PS5 Pro.