Un nouveau Like a Dragon en préparation

Lors de son livestream du premier avril, l’équipe du Ryu Ga Gotoku Studio a annoncé la production d’un nouveau jeu pour la franchise Like a Dragon. Cette annonce s’accompagne de l’ouverture prochaine d’auditions publiques pour des rôles féminins très-secondaires, une tradition établie depuis quelques années.

Masayoshi Yokoyama, visage médiatique du studio depuis le départ de Toshihiro Nagoshi, ex-producteur en chef, a déclaré lors de l’événement : « Je ne peux pas vous dire de quel genre d’audition il s’agira ni pour quel jeu, mais l’annonce officielle arrive bientôt, alors restez alertes. » Il a également mentionné que ces auditions se rapprocheront de celles tenues pour Like a Dragon Gaiden : The Man Who Erased His Name.

Dans cet épisode mineur de la saga de Kiryu, un minijeu de dating d’hôtesses mettait en scène 5 actrices sélectionnées parmi un large panel de participantes. Parmi elles, seule une personnalité non médiatique, Ayu, figurait dans le quintette final, aux côtés de célébrités déjà bien établies comme l’actrice professionnelle Kokoro Nakayama ou la youtubeuse KSON. Cette dernière avait remporté le grand prix de ce casting call, ce qui lui avait valu une apparition remarquée dans le huitième opus. Le rôle des futures gagnantes de ces nouvelles auditions est toujours indéterminé à l’heure actuelle.