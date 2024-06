Un nouveau trailer de Indiana Jones and The Great Circle

Indiana Jones and The Great Circle a été présenté lors de l’événement Xbox Showcase avec un aperçu approfondi du gameplay et de quelques scènes cinématiques, confirmant sa sortie cette année sur Xbox Series.

Le jeu Indiana Jones and The Great Circle est développé par l’équipe de Machine Games, une filiale de Bethesda appartenant à Microsoft. Cependant, aucune date de sortie précise n’a encore été annoncée.

Le jeu semble prometteur mais ses graphismes n’ont pas atteint le niveau requis ou attendu. Vous pouvez voir dans la bande-annonce ci-dessus que le jeu sera riche en action, en aventures et en énigmes.