Un nouveau trailer pour Metaphor: ReFantazio

Metaphor: ReFantazio, développé par Atlus, s’est dévoilé encore plus aujourd’hui par le biais d’un trailer diffusé lors du Summer Game Fest. L’occasion pour les créateurs de la série Persona de dévoiler encore plus leur jeu.

Le jeu se déroule dans un monde futuriste où notre réalité actuelle est une utopie. Cependant, un royaume rongé par l’angoisse est au bord du précipice. Les joueurs entament une aventure portée par un étrange mystère et doivent surmonter les obstacles en tissant des liens avec leurs amis. La fantaisie est bien plus qu’un simple rêve dans cet univers, et les joueurs sont invités à affronter leurs peurs et à reprendre le contrôle de leur avenir1.

Metaphor: ReFantazio est prévu pour une sortie le 11 octobre 2024 sur Xbox Series X|S, PC. Les graphismes, caractéristiques de la patte artistique des créateurs de Persona, promettent une expérience visuelle captivante. Les fans de RPG et de l’univers d’Atlus peuvent donc se réjouir de cette nouvelle franchise qui s’annonce prometteuse !