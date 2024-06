Un premier patch pour la difficulté de Shadow of the Erdtree

Il est quasiment impossible qu’aucun jeu n’ait droit à sa polémique, et le DLC Elden Ring Shadow of the Erdtree n’y a pas échappé. Le jeu a été victime d’un gros review bombing de la part des joueurs sur Steam, laissant au jeu une note moyenne. La raison ? Un DLC beaucoup trop compliqué, voire même injouable pour certaines personnes. Les avis négatifs n’ont pas cessé d’affluer et les joueurs ont fait part de leur déception face à cette difficulté quelque peu exagérée.

Des propos qui sont donc arrivés aux oreilles de FromSoftware puisque le studio a décidé de répondre aux inquiétudes des joueurs. Le studio vient en effet de déployer une mise à jour afin de baisser la difficulté de Elden Ring Shadow of the Erdtre. Celle-ci améliore ainsi la puissance d’attaque, réduit les dégâts et renforce les invocations spirituelles.

La liste des modifications sur le site de Bandai Namco indique que les améliorations obtenues grâce aux Fragments de Scadutree et aux Cendres d’Esprit Révérées ont été augmentées pour la première moitié des améliorations de Bénédiction, tandis que la seconde moitié sera augmentée de manière progressive. Ainsi, les joueurs ressentiront davantage l’impact de ces améliorations dès les premières phases du jeu, leur offrant une meilleure chance contre les premiers boss.

Cependant, pour bénéficier pleinement de ces améliorations, les joueurs devront continuer à trouver les fragments de Scadutree et les cendres d’Esprit disséminés dans la nouvelle carte et les collecter.