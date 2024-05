Un premier teaser de Call of Duty Black Ops 6

Le premier teaser du prochain opus de Call of Duty à savoir Black Ops 6, vient d’être dévoilé. Une courte vidéo de 40 secondes où l’on peut apercevoir des images d’action en direct montrant le vandalisme du mont Rushmore. Ce dernier affiche d’ailleurs un message assez énigmatique : “The Truth Lies” (“La vérité est mensongère”).

À noter que ce teaser a été dévoilé en exclusivité par CharlieIntel qui a également partagé le lien d’un site reprenant cette fameuse phrase énigmatique. Ces derniers ont également fait part d’un petit détail intéressant : “sur le site teaser de Black Ops 6, la télévision ne permet de regarder que jusqu’à la chaîne 6.” Un petit clin d’œil au prochain Call of Duty.

Ce dernier pourrait d’ailleurs directement arriver sur le Xbox Game Pass selon plusieurs rumeurs, mais, pour le moment, Microsoft n’a rien annoncé. Il convient donc de rester prudent en attendant une annonce officielle.

BREAKING: The first Call of Duty: Black Ops 6 teaser is here 👀



New website found: https://t.co/8B9C5QIKur pic.twitter.com/JcW4mhTHDh