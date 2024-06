Un prérequis important pour jouer Elden Ring Shadow of the Erdtree

Il est sans aucun doute l’un des DLC les plus attendus par les joueurs. En effet Elden Ring Shadow of the Erdtree sortira le 21 juin prochain et a fait monter la hype des joueurs à son maximum. Il y’a cependant un mais! Une grande partie des joueurs d’Elden Ring ne pourront pas accéder à ce DLC.

La raison en est que seul un faible pourcentages des joueurs ont réussi à vaincre Mohg, le Seigneur du Sang, un prérequis pour accéder au nouveau DLC mettant en lumière le défi et la difficulté de battre certains des principaux boss du jeu.

Si vous faites partie de ceux qui n’ont pas encore réussi à vaincre Mohg, il est peut-être temps de vous lancer dans cette quête épique afin de pouvoir profiter pleinement du nouveau contenu que propose ce DLC tant attendu. Il vous reste ainsi une dizaine de jours pour pouvoir profiter de ce DLC Day One.

D’ailleurs FromSoftware invite les joueurs à utiliser les guides pour pouvoir avancer plus rapidement dans le jeu.