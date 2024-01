Un State of Play en février ?

Un nouveau State of Play pourrait arriver dans les prochaines semaines, selon des rumeurs émanant de Jeff Grubb de Giantbomb, réputé pour ses informations fiables. Lors d’un épisode du Giant Bombcast, Grubb a affirmé avec confiance qu’un State of Play est imminent, probablement vers la fin janvier ou début février.

Bien que Sony n’ait pas encore confirmé cette information, la réputation de Grubb en fait une source crédible. Le State of Play devrait fournir davantage d’informations sur les jeux à venir au cours des premier et deuxième trimestres de 2024. Si ces informations proviennent de parties internes à Sony, il pourrait y avoir des détails sur des jeux de premier ou de troisième parti. Ci-dessous, une liste des révélations potentielles que nous pourrions voir lors du premier State of Play en 2024.

Il convient de noter que si ces révélations ne soient pas confirmées officiellement et ne soient que des spéculations, elles pourraient s’aligner avec le lancement de titres tiers prévu pour le mois de février, tels que le roguelike Pacific Drive et Helldivers 2. Enfin, Square Enix pourrait également souhaiter présenter une dernière avant-première de Final Fantasy 7 Rebirth avant le lancement du RPG le 29 février 2024.

C'est tout ce que nous savons actuellement sur le State of Play de PlayStation et les potentielles révélations.