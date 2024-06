Une connexion internet pour jouer à Call of Duty: Black Ops 6.

Activision a annoncé officiellement qu’une connexion internet sera obligatoire pour jouer à Call of Duty: Black Ops 6. Une obligation qui concerna également le mode campagne. Cette décision s’explique par le fait que le jeu utilise le streaming des textures pour tous les modes. Celui-ci viendrait ainsi garantir des graphismes de très bonne qualité et réduire les besoins de stockage.

De plus, le studio vise également à maintenir la taille d’installation du jeu. Une taille qui s’élève à 309,85 Go. Activision explique que cette méthode permet de gérer l’espace de stockage sur les disques, répondant aux tailles de fichiers traditionnellement volumineuses des jeux Call of Duty.

Malgré la nécessité d’une connexion Internet continue, le mode campagne sera jouable sans service d’abonnement en ligne comme le Gamepass Core ou PlayStation Plus. Ceci vise à garantir à ce que les joueurs puissent profiter de l’expérience solo sans frais supplémentaires