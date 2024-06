Une date de sortie pour Dragon Ball Sparking Zero

Après plusieurs trailers captivants mettant en avant divers aspects du gameplay et une multitude de personnages, Bandai Namco a enfin dévoilé la date de sortie tant attendue de Dragon Ball Sparking Zero. Les fans de la franchise pourront se plonger dans cette nouvelle aventure à partir du 11 octobre 2024.

Le jeu est attendu avec une grande impatience par tous les fans de la franchise Dragon Ball Sparking Zero. Les graphismes et la présence de nombreux personnage n’a fait que faire monter la hyper des joueurs ! À noter que le sera disponible sur Playstation 5, Xbox Series X|S et Steam.