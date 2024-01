Une erreur laisse présager des annonces du Remake de Prince of Persia les Sables du Temps

Après le succès retentissant de Prince of Persia: The Lost Crown, l’attention des fans se tourne désormais vers le prochain opus de la franchise, à savoir le très attendu remake des Sables du Temps. Un nouvel élément intrigue particulièrement la communauté des joueurs.

Prince of Persia: The Lost Crown a connu un triomphe, obtenant une excellente note de 4,5/5 sur notre site. Le jeu s’est distingué par sa perle artistique et visuelle, ainsi que par son dynamisme et son pouvoir captivant. Cela suscite naturellement des attentes considérables pour la suite de la série, d’autant plus que le jeu original demeure chéri par de nombreux fans.

Cependant, le développement du jeu Prince of Persia Les Sables du Temps Remake a rencontré divers obstacles depuis son annonce il y a trois ans. Les critiques initiales ont porté sur la direction artistique et les graphismes jugés décevants. Face à ces réactions, Ubisoft a défendu son projet en repoussant plusieurs fois la date de sortie pour améliorer la qualité globale du jeu.

En 2022, le projet a été confié à Ubisoft Montréal, réputé pour son travail sur Assassin’s Creed Valhalla, dans l’objectif de finaliser le développement. Malgré des informations peu rassurantes sur l’avancement du jeu, le producteur Jean-François Naud a assuré que l’équipe mettait tout son cœur dans ce projet.

C’est finalement en fin d’année 2023 qu’Ubisoft a apporté une annonce positive sur le jeu. Ils ont révélé que Prince of Persia Les Sables du Temps Remake avait franchi une étape majeure de son développement. La cerise sur le gâteau est survenue en ce début d’année 2024 avec la fuite des trophées sur le site du PSNProfiles. Ces trophées comprennent 1 Platine, 7 Or, 7 Argent et 10 Bronze.

Cette fuite suscite des interrogations sur la sortie imminente du jeu. Deux hypothèses sont envisageables : soit les trophées ont été divulgués par erreur, soit la sortie est plus proche que prévu, et des annonces officielles d’Ubisoft devraient suivre rapidement. Une certitude demeure : l’attente est grande pour ce remake de Prince of Persia. Après le succès de The Lost Crown, il serait regrettable pour Ubisoft de s’arrêter en si bon chemin. Les fans sont impatients de découvrir si ce remake saura à la hauteur de leurs attentes élevées.