Une grande présentation pour Dragon Age: The Veilguard

Plusieurs rumeurs circulaient récemment concernant le prochain opus de la série Dragon Age. Nous en savons désormais un peu plus aujourd’hui et surtout par les voies officielles. En effet, le studio a officiellement dévoilé le nom du jeu ainsi que la promesse d’une bande-annonce dans les prochains jours.

Le jeu porte ainsi le nom de Dragon Age: The Veilguard et nous présentera son gameplay le 11 juin prochain. Une présentation d’une durée de 15 minutes qui lèvera le voile sur de nombreux détails inédits concernant le jeu.

Le changement du nom a quelque peu intrigué les fans étant donné que l’absence du mot “Dreadwolf” n’est pas passée inaperçu. Un changement que le producteur exécutif du jeu a défendu par le fait que ce nom ne correspondait pas au thème principal du jeu. Bien que Dreadwolf reste important, le héros et les personnages principaux qui le soutiennent sont les éléments les plus importants de ce nouvel opus.

“Chacun des sept personnages qui composent votre groupe aura des histoires profondes et convaincantes, où vos décisions auront un impact sur vos relations avec eux et sur leur vie. Ce groupe de héros se rassemblera alors qu’il affrontera une nouvelle menace terrifiante qui bouleversera le monde. Bien sûr, le méchant Dreadwolf jouera toujours un rôle crucial dans cette histoire, mais vous et vos compagnons êtes le cœur de cette nouvelle expérience”,a notamment déclaré le producteur.

Pour rappel, la présentation complète du jeu se déroulera dans le cadre du Summer Game Fest. Celle-ci est attendue pour mardi prochain.