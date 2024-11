Une grosse mise à jour pour la PlayStation Portal

PlayStation Portal, la solution portable de Sony pour jouer à la PS5, évolue avec une nouvelle mise à jour logicielle. Disponible dès aujourd’hui, cette mise à jour apporte des fonctionnalités très attendues, dont la compatibilité avec le streaming en cloud pour les abonnés PS Plus Premium, ainsi que des améliorations audio.

Sony célèbre ainsi le premier anniversaire de son PlayStation Portal, un produit décrit comme ambitieux et bien accueilli par la communauté. Parmi les nouveautés, la fonctionnalité de transmission en streaming permet désormais de jouer à certains titres PS5 directement depuis les serveurs de Sony, sans avoir besoin d’une console PS5.

Des innovations côté audio

La mise à jour intègre plusieurs améliorations pour enrichir l’expérience sonore :

Ajustement automatique du volume des haut-parleurs pour les niveaux audio minimaux.

Optimisation des réglages via le menu PlayStation Link pour ajuster le volume général et celui du ton latéral.

Ces modifications visent à rendre l’utilisation de PS Portal encore plus confortable, surtout pour les sessions prolongées.

Une fonction de streaming très attendue

Sony introduit également une version bêta du streaming en cloud pour PS Portal. Cette fonctionnalité offre un accès à plus de 120 jeux PS5. Et pas n’importe quel jeux. Nous retrouvons notamment des gros succès comme Ghost of Tsushima ou encore Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.

Cependant, cette bêta reste limitée : seuls les jeux PS5 du catalogue PlayStation Plus sont compatibles. Les jeux PS4 ou PS3 ne sont pas pris en charge pour l’instant, et certaines fonctionnalités comme l’audio 3D ou le chat vocal sont absentes.

Une expérience en évolution

Sony précise que cette bêta représente une phase initiale d’expérimentation publique. La qualité et les fonctionnalités pourraient évoluer avant un déploiement complet. Cette initiative marque néanmoins une étape importante pour le PS Portal, affirmant son rôle dans l’écosystème de Sony.

Avec cette mise à jour, Sony démontre sa volonté d’innover et d’écouter sa communauté.