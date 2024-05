Une mise à jour cet été pour Hogwarts Legacy

Avalanche Software a annoncé aujourd’hui les détails de sa prochaine mise à jour pour Hogwarts Legacy. Une mise à jour somme toute modeste mais qui arriverait avec de nouvelles fonctionnalités et un petit rallongement de la durée de vie du jeu.

Le studio a laissé entrevoir cette mise à jour par le biais d’un post sur ses plateformes. Prévue pour le 6 juin, cette mise à jour apportera un mode photo, une quête à Pré-au-Lard et quelques autres nouveautés. Les détenteurs de Xbox Series X et S, Nintendo Switch et PC seront également heureux d’apprendre que la quête exclusive à la PlayStation, Haunted Hogsmeade, sera désormais disponible pour tous.

Le mode photo est une des nouveautés que beaucoup de joueurs attendaient. Celui-ci visera à offrir de belles photos et une multitude d’options pour capturer le bel environnement qu’offre l’univers de Hogwarts Legacy. De plus, une amélioration significative de la qualité de vie sera introduite, permettant aux joueurs de réinitialiser leurs points de talent une fois la mise à jour disponible.

La mise à jour comprend également des objets cosmétiques supplémentaires, tels que les lunettes The Glasses That Lived, la tenue et le manteau de prisonnier d’Azkaban, la recette de la potion Felix Felicis, le balai Lavender Borealis et une monture Hippogriffe Onyx.

Cependant, les joueurs ont quelque peu été déçus de cette mise à jour soulignant que celle-ci est bien modeste. En effet, vu la communication mise en place autour de celle-ci, les joueurs s’attendaient à beaucoup plus qu’une simple quête ou un mode photo.