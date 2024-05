Une mise à jour pour Fallout 4 arrive ce 13 mai

Bethesda Game Studios continue de surfer sur le succès de la série Fallout sur Prime Vidéo. Un réadaptation du jeu qui a connu un lancement fulgurant avec près de 65 millions de visionnements en deux semaines selon les chiffres diffusés par la plateforme.

Ainsi, le studio a décidé de remettre de l’avant l’un de ses jeux phares à savoir Fallout 4 avec le déploiement d’une mise à jour. Une mise à jour qui apportait son lot d’améliorations notamment sur le plan des graphismes mais qui ne s’est pas faite sans encombre. En effet, plusieurs joueurs ont ainsi constaté peu de changements malgré la possibilité de choisir entre le mode performance et graphique permettant ainsi de jouer soit en 4K soit en 60 fps.

Les joueurs ont également rencontré d’autres problèmes liés notamment à la récupération de sauvegardes notamment pour les joueurs ayant utilisé des mods non officiels sur PC. Le studio avait indiqué qu’il allait remédier à ces problèmes aussitôt que possible.

Chose promise chose dûe puisque le studio a annoncé aujourd’hui qu’elle va déployer une nouvelle mise à jour ce lundi 13 mai qui sera disponible sur toutes les plateformes. Cette mise à jour viendra ainsi apporter de nouvelles améliorations aux options graphiques et corriger les erreurs constatées sans pour autant préciser lesquelles.

Malgré les récentes turbulences que traverse actuellement Bethesda et la fermeture de 4 studios, ce dernier souhaite vraisemblablement passer outre les polémiques et capitaliser sur le succès de Fallout. Une façon de rapidement passer à autre chose et regarder désormais vers l’avant.

On Monday, May 13 we will be updating Fallout 4 on all platforms.



This update will include new options for graphics and performance settings as well as further fixes and improvements.



Thanks for your continued feedback and support!