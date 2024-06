Une nouvelle console portable Microsoft?

À l’approche du Xbox Showcase, les rumeurs se multiplient. Celles-ci concernent bien évidemment des nouveaux jeux ou des nouveaux appareils que Microsoft pourrait dévoiler. Les rumeurs parlent notamment de l’annonce d’une nouvelle console portable.

Plus tôt cette année, des rumeurs ont émergé à plusieurs reprises selon lesquelles Microsoft aurait l’intention de lancer une console Xbox portable. L’idée étant d’élargir l’accès aux jeux de la plate-forme. Pour le moment, aucune indication de la part de Xbox et surtout de Phil Spencer. Ce dernier s’est muré dans le silence depuis quelques temps maintenant.

Cependant, selon le leaker eXtas1s, Microsoft dévoilerait un grand jeu lors de l’événement Xbox prévu dimanche prochain ainsi que cette nouvelle console portable :

« Je peux confirmer que l’un des titres Xbox que tout le monde s’attend à voir (Flight Simulator, Avowed, Diablo DLC, Starfield DLC, Towerborne…) sera évoqué lors de l’événement. Xbox dévoilera également un nouveau support.”

Selon les rumeurs, cette nouvelle console pourrait utiliser un processeur ARM. Ces derniers offrent des performances et une efficacité de premier ordre pour les smartphones et les appareils mobiles.

Il ne reste plus beaucoup de temps avant l’événement et d’en savoir officiellement plus.