Une nouvelle mise à jour pour The Witcher 3

CD Projekt Red a récemment déployé une mise à jour surprenante pour The Witcher 3 : Wild Hunt, mais ce n’est pas celle à laquelle on pouvait s’attendre. En effet, cette mise à jour ne concerne pas directement le jeu lui-même, mais plutôt le launcher du jeu sur PC. Selon ce que l’on comprend, cette mise à jour vise à “faciliter la transition à venir vers les comptes CD Projekt”. Elle n’affectera pas les versions que vous possédez ni les mods que vous avez installés, et elle est exclusivement destinée à la plateforme PC.

Cette initiative a cependant suscité une certaine incompréhension et mécontentement au sein de la communauté des joueurs. Sur les réseaux sociaux, certains expriment leur confusion quant à l’intérêt de cette démarche, surtout en comparaison avec les nombreux bugs présents dans le jeu. Certains joueurs craignent également d’être obligés de créer un compte CD Projekt, ce qui ne les enchante guère. Il semble y avoir un manque de clarté ou de précision dans le message du studio, ce qui alimente davantage la confusion.

Malgré cette controverse, l’avenir de la franchise The Witcher semble prometteur. En plus du remake du premier jeu et du Projet Sirius, les fans attendent avec impatience le quatrième opus. En janvier dernier, il a été annoncé que la production de ce nouvel opus allait bientôt commencer, avec pour objectif d’avoir environ 400 personnes travaillant sur le projet d’ici le milieu de l’année. Bien qu’aucune date de sortie n’ait été annoncée, cette accélération du rythme de développement est plutôt rassurante pour les fans.