Une nouvelle version de la Steam Deck arrive

Valve a dévoilé une version améliorée de la Steam Deck, mettant en avant un écran OLED, une durée de vie de batterie améliorée, et d’autres améliorations mineures. Il est important de noter que cette nouvelle Steam Deck OLED n’offre pas de puissance matérielle supplémentaire, suggérant que la société garde cette mise à niveau pour une éventuelle Steam Deck 2.

Selon Valve, la Steam Deck OLED propose une amélioration de la durée de vie de la batterie allant de 30 à 50 pour cent par rapport à la version de lancement. L’écran HDR OLED de 7,4 pouces à 90 Hz, avec des bordures plus fines, représente une augmentation relativement mineure par rapport à l’affichage original de 7 pouces de la Steam Deck originale. Les options de stockage incluent désormais des versions de 512 Go et 1 To.

Écran OLED et Batterie Améliorés

La Steam Deck OLED affiche un écran plus grand, offrant une expérience visuelle améliorée grâce à sa technologie HDR OLED. La batterie a également été améliorée, passant à une capacité de 50Whr par rapport à la version de lancement de 40Whr. Cette modification devrait contribuer significativement à résoudre l’un des problèmes majeurs de la Steam Deck originale, à savoir une autonomie de batterie décevante.

Maintien de la Conception d’Origine

Mis à part les changements d’affichage, l’extérieur de la Steam Deck OLED reste identique à la version d’origine. Cela inclut la suppression du modèle de 64 Go/512 Go qui est désormais discontinué.

Nouvelle Tarification et Disponibilité

Valve a ajusté la tarification de la Steam Deck, réduisant le prix de la version LCD, tandis que la Steam Deck OLED est maintenant proposée avec deux options de stockage à des prix respectifs de $689 (512 Go) et $819 (1 To). La version LCD de la Steam Deck avec 256 Go de stockage est désormais tarifée à $499.

La Steam Deck OLED sera disponible à la commande sur le site de Valve à partir du 17 novembre à 13h (heure de l’Est) / 10h (heure du Pacifique). Une version transparente spéciale de la Steam Deck OLED, avec des accents rouges, sera également mise en vente, ajoutant une touche esthétique remarquable à cette itération de la console portable.

Bien que certains premiers adoptants puissent ressentir une certaine déception face à l’arrivée rapide de la nouvelle Steam Deck, il est rassurant de constater que Valve demeure engagée dans l’espace des consoles portables. Les améliorations apportées par rapport à la Steam Deck de base sont relativement mineures, mais elles auront certainement un impact significatif pour certains utilisateurs. En tant que fervent utilisateur de la Steam Deck, celle-ci est rapidement devenue mon appareil de prédilection pour les émulateurs rétro au fil des années.