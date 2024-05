Une sortie Metal Gear Solid Snake Eater en 2025?

Une mauvaise nouvelle semble se profiler concernant Metal Gear Solid Snake Eater. En effet, selon DeaLabs le jeu pourrait être reporté à 2025.

Le site avance cette information en s’appuyant sur plusieurs indices. L’un d’eux réside dont le fait qu’un distributeur dévoile une sortie estimée pour 2025. La fiche (placeholder) du jeu indiquerait une date de sortie estimée au 31 décembre 2025. Le média va plus loin annonçant qu’un nouveau trailer et la date de sortie officielle seraient dévoilés la semaine prochaine et plus précisément le 6 juin. Un trailer qui serait suivi de l’ouverture des précommandes. Des précommandes qui offriront deux choix avec une édition standard (69.99$) ainsi qu’une édition collector (199.99$).

Alors que Playstation semblait plutôt tabler sur une sortie pour 2025, Konami semble avoir changé ses plans. Pour le moment l’origine du retard n’est pas encore connue. Pour rappel, Metal Gear Solid Snake Eater est le remake de Metal Gear Solid 3 et offrira ainsi des graphismes améliorés et viendrait ajouter de la profondeur à l’histoire. En effet, le dernier trailer, qui remonte à quelques mois, nous a permis d’entrevoir de belles images du jeu créant ainsi une véritable excitation auprès des joueurs.

Néanmoins, malgré tous ces indices, il convient de rester prudent. Pour le moment, Metal Gear Solid Snake Eater fait toujours partie des jeux les plus attendus en 2024 sur le blog officiel de Playstation.