Une version Director’s Cut pour Hogwarts Legacy en développement

Warner Bros développe actuellement une version Director’s Cut pour Hogwarts Legacy. Un développement auquel prend part Avalanche ainsi que Rocksteady Studios (Suicide Squad Kill the Justice League).

L’information nous vient de Jason Schreier de Bloomberg qui a récemment discuté avec plusieurs personnes de Rocksteady. Une discussion qui portait initialement sur l’échec cuisant de Suicide Squad: Kill the Justice League et qui lui en a permis d’en savoir plus sur les projets du studio. Ce dernier a notamment appris que le studio attendait le feu vert pour débuter un nouveau projet solo mais surtout qu’il travaillait sur Hogwarts Legacy: Director’s Cut.

Conscient de ses difficultés et du manque de personnel, le studio cherche ainsi à se relancer en participant activement à ce nouveau projet en compagnie d’Avalanche.

Néanmoins, le journaliste n’a donné aucune autre information sur la portée et le contenu que pourrait offrir cette nouvelle version.