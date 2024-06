Une version PC de The Last of Us: Part II serait prête !

Attendu par les fans de la franchise, The Last of Us: Part II pourrait débarquer sur PC. Selon des informations révélées par le leaker Billbil-kun, le portage du jeu est prêt depuis novembre dernier. Ce dernier affirme que ce projet aurait débuté dès 2021. Un projet qui aurait donc duré près de 3 ans.

Annoncé pour une sortie en avril 2024 par un leaker répondant au pseudo de Silknigth, l’information s’est révélée fausse. D’ailleurs ce dernier a depuis disparu de la plateforme X. Playstation a d’ailleurs fait part récemment de son souhait de porter un maximum de leurs jeux sur PC donnant encore plus de sens à cette information.

De plus, les nombreuses sorties médiatiques de Neil Druckmann, développeur au sein du studio, peuvent également mettre la puce à l’oreille. Même si ce dernier affirme que son studio ne se concentrera pas uniquement sur la franchise, The Last of Us, l’arrivée de la seconde partie sur PC semble somme toute logique.

Si aucune information n’a filtré concernant une éventuelle annonce, les prochains événements nous permettront sans aucun doute d’en savoir un peu plus. Une annonce qui, en se référant à cette information, tarde tout de même étant donné que le développement serait terminé depuis novembre. Pourquoi une telle attente? Seul l’avenir nous le dira.