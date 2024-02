Until Dawn Remastered : Un Retour Terrifiant sur PS5 et PC

La nouvelle tant attendue est enfin officielle : Until Dawn, le jeu narratif horrifique acclamé par les joueurs sur PS4, fera son grand retour sur PS5 et PC. Si le projet de l’adaptation cinématographique confiée à David F. Sandberg est en cours, c’est le volet vidéoludique qui suscite actuellement l’excitation parmi les fans. Ce retour, annoncé lors du State of Play du 31 janvier 2024, se présente sous la forme d’Until Dawn Remastered, développé par le studio britannique Ballistic Moon en utilisant l’Unreal Engine 5. Alors que l’attente monte, les détails concernant les améliorations apportées et les nouvelles perspectives dévoilées suscitent l’intérêt.

Until Dawn a marqué les esprits depuis sa sortie sur PS4 il y a près de dix ans. Créé par Supermassive Games, le titre a été salué pour son approche cinématique, son scénario captivant, et son gameplay interactif où les choix des joueurs influent directement sur le déroulement de l’histoire. Bien que les rumeurs d’un Until Dawn 2 aient circulé, Supermassive Games a décidé de revisiter l’œuvre originale plutôt que de créer une suite directe.

L’annonce officielle d’Until Dawn Remastered sur PS5 et PC est venue clarifier les spéculations. Contrairement aux attentes d’une suite directe, le jeu s’inscrit plutôt comme un entre-deux entre remake et remaster. Le projet est pris en charge par le studio Ballistic Moon, qui a travaillé en étroite collaboration avec l’Unreal Engine 5 pour recréer et améliorer l’expérience originale.

Selon les déclarations officielles, Until Dawn Remastered promet une expérience visuelle et auditive enrichie. Le studio a retravaillé les animations pour renforcer les performances des acteurs d’origine, tandis que les environnements, les personnages, et les effets sonores ont tous été peaufinés pour offrir une expérience cinématique plus immersive. Les couleurs tonales ont également été ajustées pour créer de nouvelles perspectives, et des changements significatifs ont été apportés aux déplacements des personnages et à la caméra, offrant ainsi une nouvelle vision des montagnes de Blackwood.

Ballistic Moon promet aux joueurs une “nouvelle perspective sur le jeu original”, avec des lieux enrichis comprenant de nouvelles interactions et objets à collectionner. Les changements apportés à la palette des couleurs et à la caméra permettront aux joueurs de redécouvrir l’univers du jeu sous un jour différent, créant ainsi une expérience encore plus captivante.

Outre les améliorations visuelles, la partie sonore d’Until Dawn Remastered recevra une refonte massive. La bande-son sera composée par Mark Korven, reconnu dans le monde de l’horreur, et inclura des musiques sous licence. Le studio assure que le scénario fantastique de l’opus original sera préservé, mais des “passages émouvants inexplorés de l’histoire” seront développés, offrant ainsi une expérience renouvelée même pour les joueurs familiers avec l’histoire d’origine.

Until Dawn Remastered promet d’être un retour terrifiant et amélioré, ravivant l’engouement pour ce jeu emblématique. Les améliorations graphiques, sonores et narratives suggèrent que les joueurs pourront redécouvrir l’histoire avec une perspective nouvelle, tout en préservant l’essence qui a fait de Until Dawn un classique du genre. Restez à l’écoute pour plus de détails sur cette aventure remasterisée qui promet de faire revivre l’horreur sur PS5 et PC.