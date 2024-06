Visions of Mana a une date sortie !

Square Enix vient d’annoncer officiellement la date de sortie de Visions of Mana. Celle-ci correspond parfaitement à son calendrier de sorties de jeux confirmant ainsi le souhait de Square Enix de rapidement revenir sur le devant de la scène. Les exclusivités PS5 de Final Fantasy VII Rebirth et Final Fantasy XVI ont fait beaucoup de mal à l’entreprise nippone sur le plan financier. Cette dernière souhaite donc se relancer aussi rapidement que possible.

C’est par le biais d’un nouveau trailer que Square Enix a annoncé la sortie de Visions of Mana le 29 août prochain. Pas d’exclusivité puisque le jeu sera disponible sur différentes plateformes. Le trailer nous fait ainsi savoir que la PS5, PS4, Xbox Series X|S et PC “accueilleront” le nouveau jeu de Square Enix.

Vision of Mana sera le cinquième opus de la saga Mana. Il suivra les aventures de Val et Hinna. Ces derniers seront amenés à atteindre l’arbre Mana afin d’empêcher une catastrophe qui menace leur planète.