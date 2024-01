Visions of Mana : Arrivée en force dans le Xbox Game Pass dès le premier jour ?

Les aficionados de jeux vidéo peuvent se réjouir, car une information intrigante semble pointer vers l’arrivée de Visions of Mana dans le Xbox Game Pass dès le premier jour. Cette nouvelle, bien que non confirmée officiellement par Xbox et Square Enix, a suscité l’attention des joueurs, renforçant la possibilité d’une inclusion du jeu dans le service de jeu par abonnement.

Découverte sur le site Xbox

Les spéculations ont commencé lorsqu’il a été remarqué qu’une bannière dédiée à Visions of Mana était présente sur le site Internet d’Xbox. Le slogan “Jouez dès le premier jour” a attiré l’attention, laissant place à des interrogations sur une possible arrivée du jeu dans le Xbox Game Pass. Bien que le texte ne mentionne pas explicitement le Game Pass, une similarité a été observée avec un autre jeu, Ara : History Untold, qui était confirmé pour arriver dans le PC Game Pass.

Confirmation éphémère

Tom Warren, journaliste chez The Verge, a ajouté du poids aux spéculations en confirmant la présence de Visions of Mana lors d’un événement Xbox Developer_Direct, affirmant qu’il serait disponible day one dans le service. Cependant, il a depuis supprimé son post, laissant planer le doute quant à la véracité de cette information.

Sortie prévue et plateformes supportées

Malgré l’absence de confirmation officielle, la sortie de Visions of Mana est prévue pour l’été 2024 sur différentes plateformes, dont la Xbox Series X|S, la PlayStation 4, la PlayStation 5, et les plateformes PC via Steam et le Microsoft Store. Cette diversité de plateformes renforce la probabilité d’une arrivée dans le PC Game Pass.

Un retour attendu après 15 ans

Les joueurs auront l’occasion de plonger dans l’univers de Visions of Mana, marquant le retour du premier épisode principal de la série après une attente de 15 ans. Ce jeu promet un monde magnifique aux graphismes colorés, où les pouvoirs de la nature se mêlent aux aspects élémentaires du Mana, créant ainsi un univers riche, varié, et débordant de vie.