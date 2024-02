Xbox annonce un événement spécial pour clarifier sa stratégie

Au cours des dernières heures, les questions concernant le devenir et la stratégie de la marque Xbox suscitent de plus en plus d’interrogations. De nombreux joueurs et observateurs se sentent perdus face aux récentes rumeurs, encore non confirmées à ce stade, concernant une éventuelle volonté de la marque “X” de rendre ses jeux exclusifs disponibles sur de nouvelles plateformes, marquant potentiellement la fin de l’ère des “exclusivités Xbox”. Des rumeurs persistantes et un bruit de fond ont donné lieu à diverses spéculations et analyses de comptoir, entraînant une perte de raison et d’objectivité parmi le grand public.

Il est devenu évident que Xbox doit réagir face aux événements récents et fournir des éclaircissements sur ses intentions. Une déclaration imminente de la part de Xbox semble essentielle pour permettre à Microsoft de reprendre le contrôle de sa communication et dissiper les incertitudes.

Et maintenant, c’est officiel – plus d’informations seront dévoilées la semaine prochaine ! Dans un tweet succinct lundi soir, Phil Spencer a pris note des questions et des préoccupations au sein de la communauté, promettant :

“Événement spécial la semaine prochaine, au cours duquel les équipes seront impatientes de partager leur vision pour l’avenir de Xbox.”

Comme l’indique Spencer, nous sommes invités à rester à l’écoute pour connaître la date et l’heure exactes de cette mise à jour afin de comprendre enfin la stratégie que la branche gaming de Microsoft nous réserve !