Xbox augmente les prix de ses services !

C’est une décision qui va sans aucun doute provoquer des mécontentements chez les fans. Bien que pressentie, elle est désormais officielle. Xbox revoit à la hausse le prix des abonnements du Xbox Game Pass tout en introduisant un nouveau niveau d’abonnement. Un nouvel abonnement bien loin de ce qu’offre l’actuel.

Premièrement, le prix du niveau Xbox Game Pass Ultimate passera à 19,99 $ US au lieu de 16,99 $. De même, le prix du PC Game augmentera également à 11,99 $ US.

En outre, une autre mesure, susceptible de surprendre, est l’arrêt pur et simple du Xbox Game Pass pour console. Ce changement concerne cependant uniquement les nouveaux utilisateurs. Ils pourront ainsi sélectionner un nouvel abonnement appelé « standard ». Ce dernier coûtera 14,99 $ US et permettra aux joueurs d’accéder à la vaste bibliothèque, mais n’inclura pas les sorties Day-One des nouveaux titres. Un avantage qui est pourtant beaucoup apprécié par les joueurs.

Microsoft a annoncé, via un courriel, aux abonnés de son service : « Certains jeux disponibles avec le Xbox Game Pass Ultimate Day-One ne seront pas immédiatement disponibles avec le Xbox Game Pass Standard. Ils pourront être ajoutés à la bibliothèque à une date ultérieure. »

Comme indiqué précédemment, les anciens utilisateurs ne sont pas concernés pour le moment. Ils pourront ainsi conserver leur ancien abonnement. Il faut cependant faire preuve de prudence, car le non-paiement de leur abonnement pourrait entraîner la perte de ce dernier. Ils seraient alors obligés de souscrire au nouvel abonnement de Xbox.

À noter également que le prix annuel du Xbox Game Pass Core augmentera à 74,99 $ US contre 59,99 $ US auparavant. Le tarif mensuel restera à 9,99 $ US.

Avec ces changements et ces hausses de prix, Xbox risque de susciter la colère de ses joueurs. Bien que Microsoft souhaite renforcer son service avec des jeux exclusifs et attirer de nouveaux abonnés, il n’en demeure pas moins que cette nouvelle direction pourrait compromettre ses plans. Seuls les prochains jours nous le diront…