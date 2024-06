Xbox confirme sa présence à la Gamescom

La Gamescom 2024 s’approche à grand pas. Celle-ci se tiendra du 21 au 25 août 2024 à Cologne et les premiers éditeurs commencent à confirmer ou pas leur précence.

Si PlayStation a de nouvelles fois annoncé son absence à l’événement, son plus gros concurrent, à savoir Xbox, sera lui bel et bien présent. Sur la lancée de son Xbox Showcase qui avait laissé une très bonne impression aux fans, ce dernier a annoncé par le biais d’un tweet sa présence à la Gamescom.

Xbox a également annoncé qu’elle va tenir le plus grand stand depuis leur premier événement. Elle avance même certains des titres qui seront présents sans dévoiler la majorité:

The Xbox team is heading BACK to @gamescom



Visit us at our biggest booth yet August 21-25! #Xboxgamescom pic.twitter.com/5lO8uvfsQJ