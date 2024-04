Xbox explore des options pour relancer la franchise Fallout

La franchise Fallout, plus que jamais sur le devant de la scène grâce à la série TV Prime, reste néanmoins en attente d’un nouvel épisode majeur. Alors que Fallout bénéficie d’un back-catalogue solide et d’une récente upgrade pour Fallout 4 (qui a malheureusement causé de nombreux bugs), l’absence d’un nouvel opus, notamment Fallout 5, se fait de plus en plus sentir, avec des indications selon lesquelles celui-ci ne verrait pas le jour avant les années 2030.

Cependant, selon Jez Corden, lors du dernier podcast Xbox Two, Xbox, propriétaire de Bethesda, « explorerait des opportunités » pour accélérer le retour de la franchise. Ces propos interviennent alors que Bethesda avait précédemment évoqué son intention de sortir The Elder Scrolls VI avant de se pencher sur le prochain RPG post-apocalyptique.

Face à l’audience renouvelée et à l’engouement persistant pour la franchise Fallout, il semble nécessaire pour Xbox de trouver des solutions pour satisfaire les attentes des fans. Cela pourrait impliquer d’augmenter les effectifs de Bethesda, mais cela pourrait également signifier confier le développement d’un nouvel épisode à une nouvelle équipe, voire créer un nouvel épisode annexe dans le style de New Vegas.

Quelle que soit la direction prise, il sera difficile pour Obsidian Entertainment, qui appartient également à Xbox, de reprendre le flambeau de la franchise, étant donné qu’ils travaillent déjà sur Avowed et The Outer Worlds 2. La possibilité de voir un nouvel opus de Fallout plus tôt que prévu semble toutefois susciter de l’espoir parmi les fans, qui attendent avec impatience de nouvelles aventures dans l’univers post-apocalyptique de la série.