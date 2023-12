Xbox Game Pass : Deux nouveaux jeux enchantent les abonnés ce mois de Décembre

Les fêtes de fin d’année s’annoncent particulièrement réjouissantes pour les abonnés au Xbox Game Pass, avec l’ajout récent de deux jeux très appréciés à son catalogue. Microsoft a dévoilé la liste des jeux qui seront intégrés au service en décembre 2023, marquant le début d’une période excitante pour les amateurs de jeux vidéo.

Remnant s’installe, Spirit of the North et SteamWorld Build arrivent en tête

Le mois a débuté avec l’ajout des deux opus de la franchise Remnant, plongeant les joueurs dans des expériences de tir à la troisième personne exigeantes, avec une touche de style soulslike. Cependant, pour ceux qui recherchent quelque chose de plus détendu, deux nouveaux joyaux ont fait leur entrée au Xbox Game Pass début décembre.

Le premier, Spirit of the North: Enhanced Edition, est une version améliorée d’un titre acclamé sorti en 2020. Les joueurs y incarnent un renard roux évoluant à travers des paysages magnifiques inspirés par les décors islandais. Cette épopée envoûtante offre un voyage à travers le folklore nordique, et son succès sur Steam avec une évaluation “Très Positive” pour 3 078 avis témoigne de son attrait. Les abonnés au Xbox Game Pass peuvent désormais s’immerger dans cette aventure magique.

Le deuxième ajout, SteamWorld Build, fraîchement sorti, a déjà reçu des éloges sur la plateforme de Valve, avec une mention “Plutôt Positive” pour 337 avis. Les joueurs sont plongés dans un monde où ils doivent exploiter les ressources d’une planète mourante tout en utilisant d’anciennes machines pour s’échapper avant qu’il ne soit trop tard. Une expérience engageante et poignante qui s’ajoute au catalogue du Xbox Game Pass.

Un Aperçu des Sorties à Venir en Décembre

Le mois de décembre promet une première vague riche en contenus, avec quatre jeux qui rejoindront les rangs du Xbox Game Pass. Parmi eux, on retrouve le très attendu Rise of the Tomb Raider, le deuxième opus des nouvelles aventures de Lara Croft. Un autre ajout majeur, Far Cry 6, fera son entrée le 14 décembre, promettant d’occuper les joueurs pendant les vacances.

La liste complète des sorties pour décembre 2023 inclut également des titres tels que Clone Drone in the Danger Zone, While the Iron’s Hot, World War Z: Aftermath, Goat Simulator 3, Against the Storm, Tin Hearts, offrant une diversité de genres pour satisfaire tous les goûts.

En somme, les abonnés au Xbox Game Pass ont de quoi se réjouir pendant cette période festive, avec des jeux variés qui enrichissent le catalogue du service, offrant des expériences captivantes pour tous les types de joueurs. Que vous soyez amateur d’aventures épiques, de jeux de tir palpitants ou de simulations originales, le Xbox Game Pass a quelque chose à offrir ce mois-ci. Profitez-en!