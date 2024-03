Xbox Game Pass : Les jeux à venir en Mars

Microsoft a récemment dévoilé les prochains jeux à rejoindre son service Game Pass, offrant une sélection diversifiée pour tous les types de joueurs. En plus de jeux attrayants pour un public plus jeune, deux surprises attendent les joueurs : Control : Ultimate Edition et No More Heroes III, ainsi que le nouveau MLB, qui fait son retour chaque année depuis que la franchise est arrivée sur Xbox sous la bannière « PlayStation Studios ».

Voici un aperçu des jeux à venir, disponibles sur PC, Xbox et xCloud :

Disponible :

Warhammer 40.000 : Boltgun – Plongez dans l’univers sombre et brutal de Warhammer 40.000 avec ce jeu de tir à la première personne.

7 mars :

Pat Patrouille World – Rejoignez la Pat Patrouille dans une aventure excitante pour sauver la journée dans ce jeu adapté aux jeunes joueurs.

12 mars :

Bob L’Eponge : Battle for Bikini Bottom – Rehydrated – Retrouvez Bob l’Éponge et ses amis dans cette version remastérisée du jeu d’action-aventure culte.

13 mars :

Control : Ultimate Edition – Découvrez le jeu d’action surnaturel acclamé, incluant tout le contenu additionnel et les améliorations graphiques.

14 mars :

No More Heroes III – Plongez dans l’action délirante de ce jeu d’aventure, où vous incarnez Travis Touchdown dans sa quête pour devenir le meilleur assassin.

19 mars :

Lightyear Frontier (Accès anticipé) – Explorez un univers futuriste dans ce jeu de construction et de gestion, disponible en accès anticipé pour les abonnés Game Pass.

Cette nouvelle liste de jeux offre une variété d’expériences de jeu pour les abonnés Game Pass, avec des titres adaptés à tous les âges et préférences de jeu.