Xbox hésite sur l’inclusion de “Call of Duty Day One” dans le Game Pass

Selon des sources internes de Xbox Game Studios relayées par The Verge, Microsoft envisage des réductions d’effectifs à l’avenir et examine divers aspects du Game Pass.

Concernant l’inclusion de “Call of Duty Day One” dans le Game Pass, Microsoft n’a pas encore pris de décision. La crainte est que cette inclusion diminue la valeur des abonnements, même sur Xbox, par rapport aux ventes directes de la franchise. Cela soulève des questions importantes sur la stratégie de Microsoft vis-à-vis du Game Pass et de sa relation avec les éditeurs tiers.

Parallèlement, une autre question en discussion est une possible augmentation du prix du Game Pass Ultimate. Cette augmentation pourrait être justifiée par l’ajout de nouveaux titres ou de fonctionnalités, mais elle pourrait également susciter des réactions négatives parmi les abonnés actuels. Microsoft devra peser le pour et le contre afin de trouver le bon équilibre entre la valeur perçue par les abonnés et la rentabilité du service.

Il est possible que le prix reste inchangé, du moins pour l’instant, mais sans l’inclusion de “Call of Duty Day One”, ou inversement. Cette décision dépendra probablement de l’analyse approfondie des données et des retours des utilisateurs.