Zelda sur Switch 2: Nintendo adoucit (enfin) la casse des armes

Alors que les joueurs découvrent peu à peu les Nintendo Switch 2 Edition des jeux rétrocompatibles, une surprise de taille se cache dans les versions améliorées de Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. En plus des améliorations techniques promises (résolution 4K, HDR, temps de chargement réduits), Nintendo introduit une fonction inédite via son application mobile : Zelda Notes. Une petite révolution pour apaiser l’une des mécaniques les plus controversées de la saga.

Zelda Notes : un carnet de bord… et une trousse de secours

Intégrée à la Nintendo Switch App, cette nouvelle fonctionnalité sert à l’origine de guide interactif : traque des sanctuaires cachés, localisation des Korogus, partage de créations via QR code… Mais le vrai trésor se niche dans ses récompenses quotidiennes. Chaque jour, les joueurs peuvent effectuer un « tirage aléatoire » pour obtenir un bonus : nourriture, boost de santé… ou réparation d’équipement.

Une aubaine pour contourner le système de durabilité des armes, épinglé depuis 2017 dans Breath of the Wild. Dans ces jeux, chaque épée, bouclier ou arc se brise après quelques utilisations — une frustration devenue mythique. Même Tears of the Kingdom, pourtant plus indulgent, limitait les réparations aux armes légendaires.

« C’est un pas vers l’accessibilité, sans forcer la main des puristes », analyse Zeltik, youtubeur spécialisé. Car le bonus est optionnel, aléatoire et limité à une utilisation par jour. Les joueurs peuvent l’ignorer… ou l’utiliser pour sauver une arme fétiche en péril.

Avec cette solution, la firme japonaise esquive une réécriture des règles du jeu. Breath of the Wild et Tears of the Kingdom restent identiques dans leur équilibre originel. La durabilité des armes, bien que décriée, participe toujours à la philosophie « survivaliste » de l’exploration.

Mais Zelda Notes agit comme une mécanique discrète, surtout utile aux joueurs occasionnels. « Cela adoucit la courbe de difficulté sans la casser », approuve un testeur. Une stratégie maligne, alors que Nintendo vise clairement les replay sur Switch 2.

4K, HDR et rétrocompatibilité : le trio gagnant

Outre cette nouveauté, les Switch 2 Edition des deux Zelda profitent d’un lifting technique. Le HDR enrichit les paysages de Hyrule, les ombres gagnent en précision et le taux de rafraîchissement atteint 60 ips stable dans les zones les plus denses. Autre détail notable : les temps de chargement, souvent moqués sur Switch originale, sont réduits de 40% selon les mesures.

Avec Zelda Notes, Nintendo prouve qu’on peut moderniser un classique sans le trahir. En laissant le choix aux joueurs, la firme évite les polémiques tout en élargissant son audience. Une leçon à méditer pour les rééditions futures… à commencer par Metroid Prime 4, attendu lui aussi sur Switch 2.