Amazon Echo Show 21: c’est énorme!

Amazon dévoile son plus grand écran intelligent à ce jour, l’écran Echo Show 21.

Cet appareil élégant et mural est conçu pour s’intégrer dans le décor de façon pas trop subtile. Il offre une variété de fonctionnalités pour organiser votre journée, connecter votre maison intelligente et divertir votre famille.

L’écran Echo Show 21 est doté d’un écran de 21 pouces, ce qui en fait le plus grand écran d’Amazon à ce jour. Il est également doté d’une qualité audio améliorée et d’une caméra à cadrage automatique pour de meilleurs appels vidéo.

L’Echo Show 21 peut vous aider à gérer la journée de toute la famille. Choisissez parmi des widgets qui affichent les informations importantes pour votre foyer, comme les listes de courses et les tâches, ou le calendrier familial. Amazon indique que vous pourrez aussi éventuellement ajouter des résultats sportifs, les principaux titres de l’actualité et les cours des actions.

L’appareil veut aussi vous permettre de regarder des films et des émissions de télévision dans la cuisine. Il peut également servir de cadre photo numérique. Il est idéal pour exposer vos souvenirs de famille préférés ou des œuvres d’art sélectionnées.

L’Echo Show 21 peut vous aider à contrôler vos appareils domestiques connectés, si vous en avez, ou passer des appels vidéo. Une caméra et une technologie de réduction du bruit rendent les appels de groupe possibles, assure Amazon,

Amazon Echo Show 15

Amazon a également mis à niveau l’écran Echo Show 15. Il dispose désormais d’une meilleure qualité audio, d’une caméra à cadrage automatique améliorée et d’un écran plus grand. Il est compatible avec Matter et peut contrôler un certain nombre d’appareils localement, tels que des lumières, des interrupteurs et des prises.

La caméra à cadrage automatique a été mise à niveau pour de meilleurs appels vidéo. Elle a plus que doublé le champ de vision et 65 % de zoom en plus que l’écran Echo Show 15 de première génération, pour rester dans le cadre pendant les appels vidéo, même lorsque vous vous déplacez dans la pièce.

Lui aussi est compatible avec Matter en tant que contrôleur et peut se connecter directement aux appareils Wi-Fi, Thread et Zigbee. Il s’agit du premier appareil Echo doté du Wi-Fi 6E, aussi.

L’Echo Show 15 coûte 300 $) et l’Echo Show 21 en coûte 400 $. Ils sont livrés avec une télécommande vocale Alexa et le matériel de montage mural. Amazon offre des accessoires, comme un cadre brun clair ou blanc, séparément.