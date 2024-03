En douce, Apple a racheté l’IA canadienne DarwinAI

Apple rachète DarwinAI apparemment en prévision de mises à jour anticipées d’iOS 18.

Apple a acquis la société DarwinAI, de Waterloo en Ontario, à la mi-mars. Le géant espère renforcer son équipe d’IA, rapporte Bloomberg. DarwinAI a créé une technologie d’IA pour l’inspection des composants pendant le processus de fabrication, et s’est également concentrée sur la création de systèmes d’IA plus petits et plus efficaces.

Le site Web et les comptes de réseaux sociaux de DarwinAI ont été mis hors ligne suite à l’achat d’Apple. Des dizaines d’anciennes entreprises de DarwinAI ont maintenant rejoint la division d’intelligence artificielle d’Apple. Le chercheur en IA Alexander Wong, qui a aidé à construire DarwinAI, est maintenant directeur du groupe IA d’Apple.

Apple a confirmé l’acquisition avec la déclaration qu’elle donne généralement lorsqu’elle est interrogée sur des achats. «Apple achète de temps en temps de plus petites entreprises technologiques.»

Apple travaille intensivement pour intégrer des fonctionnalités d’intelligence artificielle dans ses systèmes d’exploitation de nouvelle génération, iOS 18 et macOS 15, et tente de rattraper Microsoft, Google et d’autres acteurs sur le marché de l’IA.

Cela sous-entend qu’Apple devra intégrer l’IA générative dans une gamme de produits. Apple testerait actuellement des modèles de langage de grande taille, et des fonctionnalités d’IA devraient arriver sur Siri, Raccourcis, Messages, Apple Music, entre autres.Apple vise à faire fonctionner les fonctionnalités d’IA directement sur les appareils pour des raisons de confidentialité, et les efforts de DarwinAI pour créer des systèmes d’IA plus petits pourraient être utiles pour poursuivre cet objectif.