Yann LeCun ne semble pas trop croire à l’intelligence artificielle générale.

Le chef de l’intelligence artificielle chez Meta, la société mère de Facebook et Instagram, a déclaré que les grands modèles de langage (LLM) qui alimentent les produits d’IA générative tels que ChatGPT n’atteindront jamais la capacité de raisonner et de planifier comme les humains. Au mieux, ils feront d’excellents personnages non-humains dans les jeux vidéo, pourrait-on arguer…

Yann LeCun, scientifique en chef de l’IA chez Meta, a déclaré lors d’une allocution à la conférence Vivatech de Paris que les LLM avaient «une compréhension très limitée de la logique» et «ne comprennent pas le monde physique, n’ont pas de mémoire persistante, ne peuvent pas raisonner selon une définition raisonnable du terme et ne peuvent pas planifier de manière hiérarchique ».

C’est pourquoi il préfère développer une toute nouvelle génération de systèmes d’IA qui, espère-t-il, alimenteront des machines dotées d’une intelligence de niveau humain, bien qu’il ait déclaré que cette vision pourrait prendre 10 ans à se réaliser.

Yann LeCun dirige et son équipe du laboratoire de recherche fondamentale sur l’IA travaillent à la création d’une IA capable de développer un sens commun et d’apprendre comment le monde fonctionne, dans une approche appelée «modélisation du monde».

IA ou pas IA, partez!

Mark Zuckerberg, le grand patron de Meta, y croit, lui. Il a promis d’augmenter les dépenses pour devenir «la principale entreprise d’IA au monde». Zuckerberg et ses rivaux, dont le chef d’OpenAI, Sam Altman, pensent que les LLM constituent une étape essentielle vers la création d’une intelligence artificielle générale (IAG) – le point où les machines auront de plus grandes capacités cognitives que les humains.

OpenAI a lancé la semaine dernière son nouveau modèle GPT-4o plus rapide, et Google a dévoilé un nouvel agent d’IA « multimodal » capable de répondre à des requêtes en temps réel sur vidéo, audio et texte appelé Project Astra, alimenté par une version améliorée de son modèle Gemini.

Meta a également lancé son nouveau modèle Llama 3 le mois dernier. Ce dernier aurait considérablement amélioré ses capacités de raisonnement.

Cependant, LeCun a déclaré que cette évolution des LLM était superficielle et limitée, les modèles n’apprenant que lorsque les ingénieurs humains interviennent pour les entraîner sur ces informations. L’IA ne parvient pas à une conclusion de manière organique comme les gens.«Cela apparaît certainement à la plupart des gens comme du raisonnement – mais principalement, il s’agit d’exploiter les connaissances accumulées à partir de nombreuses données d’entraînement», a déclaré LeCun.