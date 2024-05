Matter 1.3 arrive avec la gestion d’énergie et plus encore

La mise à jour Matter apporte un certain nombre d’améliorations à la norme de maison intelligente fondée par Apple, Google, Amazon et Samsung.

Publié cette semaine par la Connectivity Standards Alliance, Matter 1.3 prend en charge davantage d’appareils électroménagers, y compris les fours et les plaques de cuisson, ajoute la gestion de l’énergie et de l’eau, et introduit de nouvelles fonctionnalités pour un protocole de diffusion universelle qui pourrait concurrencer AirPlay et Google Cast.

C’est un progrès considérable, mais comme aucune des principales plateformes n’a encore ajouté la prise en charge de Matter 1.2, on ne sait pas quand elles pourront prendre en charge la version 1.3. On se croiserait les doigts mais on risque d’avoir des crampes aux mains avant longtemps.

Matter 1.3

La mise à jour 1.3 ajoute les fours à micro-ondes, les fours, les plaques de cuisson électriques, les hottes aspirantes et les sécheuses électriques, qui rejoignent les machines à laver et une multitude d’appareils ajoutés à la version 1.2 l’année dernière. La spécification apporte également de nouvelles fonctionnalités de gestion pour les bornes de recharge des véhicules électriques, les détecteurs de fuites d’eau, les détecteurs de gel, les capteurs de pluie et les vannes d’eau.

Matter prend désormais en charge la plupart des appareils électroménagers de votre maison, ainsi que les serrures intelligentes, les lumières, les stores, les thermostats et une variété d’autres capteurs intelligents pour la maison.

Matter progresse, mais a encore ses limites. Son objectif demeure de contrôler sa maison localement sur un protocole de communication interopérable.

Rares sont les appareils qui peuvent fonctionner avec une ou plusieurs plateformes de maison intelligente. Les produits d’un seul fabricant ou d’un seul écosystème ne se parlent qu’entre eux. Avec Matter, ces appareils fonctionneront avec tout autre appareil Matter.