Backbone One : un contrôleur pour tous les téléphones? Oui, tous

Avec l’arrivée sur le marché de l’iPhone 15 et surtout, avec son abandon du port Lightning au profit d’un connecteur USB-C universel, c’est tout le marché des accessoires pour sans-fil qui est affecté. Aucun ne l’est plus que la gamme de contrôleurs pour jeux vidéo Backbone.

Compatible avec l’iPhone 15

La marque a rapidement annoncé dès le dévoilement par Apple de l’iPhone 15 une mise à jour du micro logiciel de son principal contrôleur le Backbone One à prise USB-C, pour le rendre compatible avec les nouveaux iPhone. Jusque-là, on pouvait acheter une version à port USB ou une version à port Lightning de ses contrôleurs.

Ce n’est plus nécessaire.

PlayStation ou Xbox?

Selon vos désirs, vous pouvez désormais opter pour un Backbone One tout court, ou une version aux couleurs de votre console de jeux préférée : PlayStation 5 ou Xbox. La grosse différence outre leur couleur est que les touches sont soit ABXY, ou carré-triangle-X-O.

Le contrôleur transforme un téléphone intelligent en une console portable, un peu comme la Switch de Nintendo, avec les commandes de chaque côté de l’écran. C’est efficace. La prise en mains est excellente.

On y trouve toutes les touches désirées, allant des deux gâchettes latérales, inférieure et supérieure, aux touches de menu. Backbone ajoute une touche pour prendre des saisies d’écran et une autre pour l’accès rapide à sa propre application mobile, où elle offre du contenu vidéoludique exclusif. Au bas de l’appareil se trouve une sortie 3,5 mm pour un casque d’écoute et une prise USB-C pour alimenter la pile de son téléphone à travers l’accessoire.

Pas besoin de recharge

Détail important : ce contrôleur n’a pas de batterie. Il n’a pas besoin d’être alimenté autrement que par le téléphone lui-même, ce qui ne demande pas vraiment d’énergie puisqu’il s’agit d’émettre le signal d’une touche physique, tout simplement.

On aurait probablement aimé avoir une rétroaction haptique incluse dans le contrôleur, pour imiter un peu plus fidèlement ceux des consoles plein format. Et puisqu’on y est, on aurait aussi aimé voir une version pour PS5 avec les gâchettes adaptatives, quelque chose qui rend les jeux un peu plus immersifs.

Peut-être qu’on verra ça avec la Backbone Two? On spécule…

Backbone+

Entre temps, le contrôleur offre de base une expérience qui rendra votre téléphone beaucoup plus agréable à utiliser comme console de jeu portative. Notez que l’iPhone 15 Pro aura droit à des exclusivités assez musclées, cet automne, y compris une version entière d’Assassin’s Creed Mirage.

Cela dit, comme tous les autres services modernes, Backbone vend aussi un service par abonnement, Backbone+, qui donne accès à des contenus exclusifs et à la possibilité de diffuser directement sur Twitch.Pour ceux qui en veulent toujours plus… C’est 50$ pas an pour Backbone+. Le contrôleur seul est vendu 140$.