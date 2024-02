DJI Mini 4 Pro : la référence des drones grand public?

Le marché des drones connaît une évolution constante, et le DJI Mini 4 Pro s’impose comme un choix captivant pour les passionnés de vol.

Sur papier, en tout cas, ses caractéristiques sont impressionnantes. Voilà un drone compact qui promet une expérience de vol très attrayante.

Le DJI Mini 4 Pro offre une autonomie de vol de 34 minutes, permettant des explorations aériennes prolongées. Évidemment, cette autonomie varie selon la météo et le vent. L’hiver, par exemple, cette autonomie est coupée d’au moins le tiers. Ceux qui songent à créer de longues séquences vidéo devront s’équiper d’au moins une pile d’appoint.

Grâce à son contrôleur avec écran vidéo intégré, sa portée peut atteindre 20 km et quand même envoyer un signal vidéo HD au pilote. En théorie, en tout cas, car dans la réalité, au-delà d’un kilomètre, on aurait peur de perdre son appareil. Le signal devient rapidement hachuré et peut finir par couper. Au moins, on peut rapatrier automatiquement le drone à la simple pression d’une touche.

Le drone réagit de manière sensible aux conditions météorologiques, ce qui est particulièrement crucial lorsqu’on vole en extérieur. Cependant, la détection d’obstacles peut parfois manquer de précision, nécessitant une vigilance accrue lors de l’évitement d’obstacles.

Sa certification pour voler au-dessus des foules souligne son engagement envers la sécurité et la conformité aux normes de vol.

Belles images

Les passionnés de photographie et de vidéographie seront ravis de la capacité du DJI Mini 4 Pro à enregistrer des vidéos 4K avec HDR à 60 images par seconde. Les images sont très belles. Les prises de vue sont d’une clarté exceptionnelle, chaque détail est capturé avec une bonne précision.

Que ce soit pour des vidéos dynamiques ou des photos époustouflantes, ce drone offre une qualité d’image professionnelle.

L’inclusion de trois batteries avec le drone garantit une durée de vol prolongée, idéale pour les missions étendues. Aussi, en cas de pépin (ce qui est presque assuré de se produire) le DJI Mini 4 Pro est hautement réparable. Sa durée de vie est prolongée d’autant puisqu’on peut le réparer soi-même à peu de frais.

Le DJI Mini 4 Pro est disponible à un prix de 1059$ avec un contrôleur standard, offrant une expérience de vol complète. Pour ceux qui cherchent à pousser les limites de la capture vidéo, l’option à 1250$ avec un contrôleur vidéo étend les possibilités en offrant une vue en temps réel de l’action capturée. On recommande cette seconde option.

Le DJI Mini 4 Pro est un drone compact mais puissant, idéal pour les amateurs et les professionnels. Contrairement à tous ces drones de marque inconnue vendus sur Internet pour une poignée de dollars, celui-là remplit ses promesses, côté qualité d’image.Ses caractéristiques de vol avancées et ses options d’achat flexibles en font un choix attrayant, même s’il est coûteux. Disons que le Mini 4 Pro est un drone aspirationnel pour ceux qui prévoient utiliser un drone plus d’une fois dans leur vie.