Homey Bridge : la petite passerelle domotique qui voit grand

Une passerelle abordable pour la maison connectée moderne (et éclatée…). Est-ce possible?

Le Bridge est pleinement équipé pour livrer la marchandise : on le branche à une source d’alimentation et c’est parti. L’appareil se configure à partir d’un mobile via Bluetooth, puis via WiFi, et c’est parti.

Sa fiche technique est prometteuse : compatible avec les appareils connectés de centaines de marques, il agit comme un concentrateur Z-Wave, Zigbee et infrarouge. On installe l’application du service désiré, y compris Spotify, et on peut ensuite tout contrôler à partir d’une seule et même application.

Homey permet aussi de créer des automatisations, qu’il appelle «Flows», qui doivent demeurer relativement simples.

C’est aussi assez abordable. Tout ça coûte 100 $.

Homey Premium

Cela dit, si vous avez plus de cinq appareils connectés à la maison, il faudra vous inscrire à Homey Premium, qui coûte 5$ par mois. Ça donne aussi accès à des Flow plus évolués, où on peut créer des chaînes d’actions automatisées assez poussées.

Par exemple, vous pouvez lancer la lecture musicale sur Sonos ou ailleurs via Spotify, allumer les lumières de votre choix, ajuster la climatisation, ainsi de suite, juste en vous présentant à la porte d’entrée de votre maison après une journée de travail.

C’est ingénieux. Mais vous atteindrez rapidement les limites du Homey Bridge. Pour commander les futurs gadgets connectés pour la maison compatibles avec les normes Matter et Thread, il faudrait plutôt précommander le Homey Pro, qui sera mis en vente au Canada plus tard cette année.

Homey Pro

Et si le Homey Bridge ne coûte que 100 $, le Homey Pro coûtera 550$. Ça finit par coûter cher. Peut-être qu’il est plus simple d’installer un petit serveur logiciel sur un ordinateur de la maison qui est allumé en permanence? Je pense à Homebridge, par exemple, qui agit comme une passerelle universelle pour tout regrouper sous le protocole HomeKit d’Apple…

Bref, le Homey Bridge est une bonne idée, mais déjà un peu dépassée par la réalité d’un marché des appareils connectés pour la maison qui évolue trop vite. Trop vite pour Homey, et trop vite pour nous, les consommateurs, qui devons jongler avec beaucoup trop de normes et de protocoles différents.