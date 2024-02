Samsung Galaxy Tab A9+ : quand Android sur tablette va bien!

Le Samsung Galaxy Tab A9+ est un excellent choix si vous recherchez une tablette Android de marque connue.

En prime, celle-là est plus grande que la normale, ce qui est bon pour le streaming et les tâches quotidiennes de productivité légères ou le jeu vidéo occasionnel.

Galaxy A9+ (et A9 tout court)

Cette année, Samsung propose deux tablettes économiques. La Tab A9+ agit comme le successeur direct de la Tab A8 de l’année dernière grâce à son écran plus grand de 11 pouces et ses quatre haut-parleurs, tandis que la Tab A9 moins chère offre un écran plus compact de 8,7 pouces et un prix plus abordable.

La Tab A9+ est équipée d’un écran LCD de 11 pouces, avec une résolution de 1900 x 1200 et 206ppi, un ratio de 16:10 et un ratio écran/corps de 80,9%. À l’intérieur, l’écran est audacieux et vif, mais la luminosité automatique le rend souvent terne. Elle est épaisse de 6,9 mm, donc plus mince que son concurrent le plus proche. Elle pèse 480 g, donc facile à transporter et à tenir, et peut glisser dans un sac de taille moyenne pour une utilisation en déplacement.

La Galaxy Tab A9+ est équipée d’un chipset Qualcomm Snapdragon 695, associé à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, ou 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Un avantage de cette tablette par rapport à la A9 est le support de la 5G.

L’arrière a une barre décorative sur le côté supérieur/gauche (selon si vous l’utilisez en portrait ou en paysage, mais le design est pour ce dernier) et est sans fioritures, avec le logo et le renflement de la caméra rangés soigneusement.

Elle n’est pas livrée avec une certification IP, donc elle n’est pas protégée contre l’eau ou la poussière. C’est courant sur les tablettes économiques, mais la A9+ est dans la tranche supérieure de la catégorie, et des concurrents moins chers offrent une meilleure durabilité – la Redmi Pad SE est IP52, par exemple.

Polyvalence correcte mais limitée

Dans la boîte, vous obtenez un câble de charge USB-C vers USB-C, bien qu’il n’y ait pas d’adaptateur – c’est courant pour la plupart des produits de Samsung de nos jours. Il y a aussi une prise casque de 3,5 mm, ce que j’ai été ravi de voir. J’ai testé la version Wi-Fi, mais si vous optez pour l’option 5G, vous aurez un emplacement pour carte SIM.

La reconnaissance faciale est disponible pour déverrouiller la tablette, mais il n’y a pas l’option de déverrouillage par empreinte digitale – un autre thème commun sur les tablettes économiques. La reconnaissance faciale fonctionne toujours en portant des lunettes et dans des conditions plus sombres, ce qui est un bon point.

La Galaxy Tab A9+ dispose d’une caméra arrière de 8Mp et d’une caméra frontale de 5Mp. Elles sont assez médiocres. La caméra principale a du mal à rester concentrée sur les détails distants et produit des résultats assez délavés. Elle fonctionne mieux en plein jour, ce qui a rendu les tests difficiles car la tablette ne voulait pas me donner une bonne prise de vue par ce temps morose de décembre. Il en va de même pour les photos prises à l’intérieur ou la nuit.

Les photos qui capturent des choses de plus près – comme les portraits – sont légèrement meilleures mais très peu susceptibles d’être plus impressionnantes que ce que votre téléphone peut faire. L’effet bokeh est assez fort et n’a pas cette sensation d’effort que les smartphones plus premium capturent.

Autonomie décevante

Vous obtenez un peu plus d’une journée d’utilisation intensive de la cellule de 7040mAh en moyenne, y compris la navigation sur les réseaux sociaux, le streaming sur Netflix et la réponse aux e-mails. Le câble USB-C fourni dans la boîte permet une charge jusqu’à 15W.

Elle fonctionne sous One UI 5.1, la surcouche de Samsung sur Android 13, qui est une expérience similaire à celle que vous trouverez sur les téléphones Galaxy. Ce n’est pas le dernier OS disponible, mais elle devrait recevoir une mise à jour vers Android 14 dans un avenir proche.

À 329$ et 399$, il est indéniable que la Galaxy Tab A9+ offre un excellent rapport qualité-prix. Elle offre des performances impressionnantes, une interface utilisateur agréable et un design élégant, le tout pour un prix raisonnable. Cependant, certains concurrents, les marques chinoises surtout, en offrent encore plus pour votre argent.

+ Excellentes performances

+ Design raffiné

+ Haut-parleurs quad impressionnants

+ OS convivial

– Charge lente

– Caméras médiocres

– Autonomie de la batterie inférieure à celle des concurrents