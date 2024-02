Sony Pulse Elite: un casque étonnant pour la PS5

Il est conçu pour améliorer les jeux PS5 avec un son immersif et une grande précision.

Fin 2023, Sony a lancé une PlayStation 5 Slim redessinée, une télécommande portable PlayStation 5 Portal, un kit de contrôleur d’accessibilité et une paire d’écouteurs sans fil pour compléter l’expérience PlayStation des joueurs. En 2024, l’entreprise de technologie et de divertissement vient de sortir un nouvel accessoire qui donne vie aux jeux grâce à un son précis et immersif.

Au prix de 200 $, le Sony Pulse Elite est un nouveau casque de jeu sans fil spécialement conçu pour la PS5 et le PS Portal. Il peut même se connecter à deux appareils en même temps.

La société a conçu le casque sans fil Pulse Elite, un appareil conçu pour l’audio de jeu de «nouvelle génération».

Ce qui distingue le Pulse Elite des autres casques du marché, c’est l’utilisation par PlayStation de haut-parleurs magnétiques planaires qui reproduisent les mêmes éléments que ceux utilisés dans les studios d’enregistrement professionnels. Les haut-parleurs magnétiques dans les casques ne sont pas un concept nouveau, mais PlayStation affirme qu’en combinaison avec la configuration audio 3D du casque – avec des sons provenant de toutes les directions – le son est aussi proche que possible de ce que les développeurs avaient prévu.

Pour ceux qui participent à des jeux multijoueurs, le Pulse Elite est doté d’un microphone à perche flexible intégré qui peut être rétracté dans le casque lorsqu’il n’est pas utilisé. Il offre également une suppression du bruit alimentée par l’IA pour mieux entendre le jeu et ce que les autres disent sur leur propre micro.

Naturellement, le casque est compatible Bluetooth et offre une double connectivité, ce qui signifie qu’un utilisateur peut se connecter à la console et à un haut-parleur secondaire pour répondre à des appels téléphoniques ou entendre d’autres notifications, même en jouant. Quant à l’autonomie, le Pulse Elite offre 30 heures d’autonomie sur une charge complète et 2 heures de charge en seulement dix minutes lorsqu’il est connecté à son socle de chargement.Enfin, le casque de jeu sans fil est doté d’un microphone astucieusement dissimulé, qui se déploie depuis l’oreillette gauche pour permettre aux joueurs de discuter avec leurs coéquipiers et leurs adversaires en ligne. En plus de la PS5, il est compatible Bluetooth avec Mac et PC, ainsi qu’avec les appareils mobiles Apple iPhone et Android.