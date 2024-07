Test du jeu Luigi’s Mansion 2 HD – La peur intemporelle de Luigi

Injustement mal-aimé. Voilà comment j’ai décrit Luigi’s Mansion 2 lorsque je l’avais testé sur ma défunte Nintendo 3DS. Certes, le système de mission ne permettait pas une liberté d’exploration comme le premier jeu de la série. Et oui, le fait de refaire encore et encore les mêmes manoirs devenait lassant. Or, ça n’en demeurait pas moins un jeu d’aventure addictif que je n’avais aucune difficulté à recommander. Le même constat se pose avec Luigi’s Mansion 2 HD, et ce même si les failles du jeu original sont plus apparentes que jamais.

Disponible sur: Nintendo Switch

Prix: 79,99$ + txs

Scénario léger, amusant et trop directif

Suite à sa première aventure dans un manoir hanté, Luigi pensait en avoir terminé avec la chasse aux fantômes. Or, lorsque le roi Boo détruit la lune noire mâtant les spectres de la Vallée des ombres, ces derniers sèment le chaos dans tous les manoirs de la contrée. Pire, ils forcent le professeur K. Tastroff à l’exil. Ce dernier n’a d’autre choix que de rappeler Luigi à la rescousse, ce qui est loin de plaire au petit frère peureux de Mario.

Tout comme à l’époque, le scénario de Luigi’s Mansion 2 HD est léger et humoristique. En fait, même si le jeu propose plusieurs manoirs plutôt qu’un seul, l’histoire se développe peu à travers leur exploration. Néanmoins, les facéties des fantômes sont toujours aussi amusantes à voir, idem pour les réactions de peur de Luigi. Sa maladresse lorsqu’il saute de peur ou qu’il se cogne le derrière alors qu’un plancher vient de s’effondrer sous ses pieds sont toujours aussi divertissantes qu’il y a quelques années.

En revanche, je me souviens très bien que les éternels rappels à l’ordre du professeur m’irritaient lorsque j’y jouais sur ma console portable. Luigi’s Mansion 2 HD m’a rappelé ces mauvais souvenirs. Vous vous lasserez rapidement des appels du professeur qui vous rappellera sans cesse que vous avez une mission à accomplir alors que vous voulez explorer ou bien qui vous tiendra un peu trop par la main durant vos missions. Disons simplement que les sauts de dialogues sont plus qu’invitants lorsqu’on reçoit un appel du scientifique.

Répétitif, mais addictif !

Si vous n’avez jamais joué à l’édition originale, Luigi’s Mansion 2 reprend le concept de son prédécesseur tout en étendant ses possibilités. En effet, Luigi devra chasser une multitude de fantômes à l’aide du fameux aspirateur créé par le professeur K. Tastroff. Pour la première fois dans la série, on introduisait le concept d’aveugler les fantômes avec la lampe de poche du plombier et celui de les affaiblir davantage en appuyant sur A à force de les aspirer.

Luigi’s Mansion 2 a aussi introduit les améliorations pour les pièces d’équipement de Luigi. Ainsi, tout au long de l’aventure, vous pourrez améliorer à la fois la puissance de l’aspirateur que celle du Révéloscope, un gadget vous permettant de faire apparaître des objets cachés par les fantômes. Malheureusement, ces améliorations sont mal intégrées dans l’aventure. Tout comme à l’époque, le butin qu’on amasse s’accumule à chaque mission, qu’on la tente pour la première ou la dixième fois. De ce fait, il est possible d’améliorer au maximum l’équipement de Luigi en refaisant simplement les missions du premier manoir. Une fois cela fait, l’accumulation de butin devient inutile sauf pour son propre plaisir personnel.

Or, oui, amasser du butin pour son simple plaisir est un élément accrocheur de Luigi’s Mansion 2. À l’instar des autres jeux de la série, parcourir les pièces de chaque manoir afin d’y découvrir chacun de leurs secrets est hautement addictif. Le simple fait de voir les pièces, billets de banque et lingots d’or virevolter pour ensuite les aspirer est grisant. À cela, il faut ajouter le fait que chaque mission comporte de petites différences par rapport à la précédente. Vous retrouverez donc des meubles contenant du nouvel argent, des items ayant disparu et devant être révélés et bien plus encore, ce qui encourage à refaire toutes les pièces d’un manoir à chaque mission.

Toutefois, comme je le mentionnais, le jeu a beau être addictif, il est aussi extrêmement répétitif. Contrairement aux deux autres Luigi’s Mansion, on ne propose pas un manoir avec une diversité de pièces à explorer ou bien un grand hôtel dont chaque étage a son propre thème. Ici, la diversité passe par plusieurs manoirs à explorer encore…et encore…et encore. Certes, chaque manoir a son propre thème, mais de devoir les refaire plusieurs fois pour terminer chaque mission et tout récolter engendre un sentiment de répétition plus ou moins agréable.

Contrôles moins irritants, mais toujours imprécis

Luigi’s Mansion 2 possédait un irritant majeur, soit ses contrôles. Malgré les bâtons analogues de la Nintendo 3DS, ce n’était pas évident de contrôler à la fois les pas de Luigi et la direction de son aspirateur. Ce faisant, il arrivait qu’on soit blessé ou bien qu’on n’arrive pas à bien viser un ennemi.

Sur Nintendo Switch, les développeurs ont adouci cet irritant. En fait, c’est tout simplement plus intuitif et naturel que de joueur avec deux bâtons analogues sur une console de salon. Même en mode portable, je n’ai pas ressenti autant de frustration qu’à l’époque alors que je tentais de me frayer un chemin à travers les manoirs et d’aspirer le plus grand nombre de fantômes.

Cela ne signifie pas que les contrôles soient optimaux pour autant. Le principal problème survient lorsqu’on tente de viser de petites créatures avec la lampe torche. Les fantômes sont plutôt gros de sorte que les assommer puis les aspirer n’est pas difficile. Mais viser une petite souris qui coure ou bien une chauve-souris qui vole autour de nous, c’est une autre histoire. À un certain moment, je me suis lassé et j’ai préféré les aspirer plutôt que de chercher à les faire disparaître avec un coup de lampe torche. Ça ne me donnait aucun sou ou billet d’argent, mais ça m’évitait de rager.

Une belle édition HD avec du multijoueur en ligne

Comme son nom l’indique, Luigi’s Mansion 2 HD est une édition en haute définition du jeu paru sur Nintendo 3DS. De ce fait, la principale amélioration que vous y retrouverez sera au niveau du visuel.

Le studio Tantalus Media, qui s’était aussi chargé de porter The Legend of Zelda : Skyward Sword en HD, a fait un bon travail afin d’offrir une version haute définition du jeu de la Nintendo 3DS. Bien que ce ne soit pas au niveau de Luigi’s Mansion 3 en terme de polissage et d’effets de lumières, Tantalus a poli l’ensemble des textures et arrondi tous les personnages pour supprimer les pixels ainsi que les polygones de l’édition originale. Le studio a également ajouté des détails sur Luigi, dont des coutures sur son costume. Vous remarquerez aussi de magnifiques effets d’ombrages, surtout lorsque des éclairs surgiront en faisant sursauter le plombier peureux.

En somme, Luigi’s Mansion 2 HD a beau être inférieur à Luigi’s Mansion 3 au niveau visuel, ça n’en demeure pas moins un titre qui capte l’œil et dont les traces pixellisées de l’édition originale ont disparu. Cependant, certains bogues visuels sont présents un peu partout. En fait, ce sont les murs invisibles qui posent problème. J’en ai remarqué dans tous les manoirs, faisant en sorte que des ennemis et du butin peuvent disparaître derrière eux sans qu’on puisse y faire quoi que ce soit. Ce n’est pas dramatique considérant que le butin n’a qu’une place facultative à un certain moment dans l’aventure, mais c’est tout de même fâchant de voir un ennemi disparaître derrière un mur ou de ne pouvoir aspirer ce lingot d’or coincé derrière une planche.

Outre l’amélioration visuelle, Tantalus a également ajouté un mode en ligne pour la portion multijoueur. Seul opus de la série à proposer un vrai mode multijoueur coopératif, Luigi’s Mansion 2 HD vous permettra d’aller à la chasse aux fantômes en compagnie de trois autres joueurs en mode local ou bien en ligne. Tout comme à l’époque, ce mode propose ses propres fantômes ainsi que des alternatives aux spectres que vous ne retrouverez pas dans le mode solo. Puisque la jouabilité de base de Luigi’s Mansion 2 est addictive, vous aurez du plaisir à pourchasser ces nouvelles variétés de fantômes avec d’autres joueurs. Ne vous attendez simplement pas à y retrouver autant de casse-tête ni le même niveau d’addiction qu’en solo.

Devriez-vous y jouer ?

Luigi’s Mansion 2 HD est-il un jeu valant 79,99$ + taxes ? Telle est la grande question. Ironiquement, même si on n’est plus à la même époque, c’est plus de 40$ de plus que le jeu original.

Globalement, tel que vous avez pu le constater, il s’agit du même jeu qu’à l’époque. Outre le visuel et le mode en ligne, Tantalus n’a rien modifié de l’expérience d’antan. Ainsi, ceux y ayant déjà joué et/ou le possédant toujours sur Nintendo 3DS n’auront rien de neuf à se mettre sous la main. Le jeu vous prendra toujours entre huit et dix heures être terminé, quelques heures de plus étant nécessaires si vous désirez attraper tous les Boos et obtenir la meilleure médaille dans chaque mission.

Bien que ce soit un jeu assez court et qu’il soit cher pour un portage en HD, je n’ai toujours aucune difficulté à le recommander. C’est un jeu imparfait qui fut déclassé par son successeur, mais ça n’en demeure pas moins une aventure hautement addictive que je referai encore et encore pour des années à venir. En attendant un éventuel Luigi’s Mansion 4 sur la prochaine console de Nintendo, partir à la chasse aux fantômes est un plaisir instantané grâce aux deux opus de la série offerts sur la console hybride de Nintendo !

Points forts:

Hautement addictif

Beau portage HD rehaussant le jeu original

Ajout d’une portion en ligne au mode multijoueur

Points faibles:

Répétitif, notamment avec le système de mission

Présence de murs invisibles faisant disparaître des fantômes ou du butin

Les rappels incessants du professeur

Note: 16 sur 20