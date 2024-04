Test du jeu Princess Peach Showtime! : Toujours en attente d’un grand rôle

Bien qu’elle soit le stéréotype de la demoiselle un peu innocente devant être secourue, Peach a connu ses moments de gloire à travers différentes aventures. En outre, Nintendo lui a offert le rôle principal dans Super Princess Peach et nous a proposé de la personnifier dans plusieurs jeux Mario. Aujourd’hui, la princesse nous revient dans sa seconde aventure alors qu’elle doit sauver un grand théâtre des griffes d’une force démoniaque, le tout dans un univers imaginé par le studio Good-Feel !

Disponible sur: Nintendo Switch

Prix: 79,99$ + txs

Peach à la rescousse de pièces théâtrales !

À l’instar de bon nombre d’aventures mettant en vedette Mario et compagnie, Princess Peach Showtime! débute avec une invitation. La princesse du royaume des champignons reçoit une missive dans laquelle elle est invitée à assister à une grande pièce de théâtre chez les Étincelles. Or, dès son entrée dans le bâtiment, Peach sera confrontée aux forces de Syrah, une entité diabolique ayant kidnappé les protagonistes des pièces de théâtre tout en plongeant ces dernières dans le chaos. Épaulée par la petite étoile Stella, Peach devra porter secours aux Étincelles tout en ramenant leur grand théâtre à sa gloire naturelle.

Comme la majorité des jeux de Good-Feel, voire de Nintendo, ne vous attendez pas à un grand scénario au sein de Princess Peach Showtime!. À l’image de jeux tels que Kirby’s Epic Yarn ou Yoshi’s Crafted World, Good-Feel a mis l’accent sur des personnages sympathiques constituant un univers attachant et simple à comprendre. Si le jeu est facilement accessible, il n’en demeure pas moins dépourvu de surprises de sorte qu’il ne franchit jamais la simplicité qu’il s’impose lui-même. Tenez-vous-le pour dit, vous n’aurez malheureusement pas droit à un quelconque caméo ou encore à un lien avec l’univers de Mario.

L’innovation par les costumes

L’une des forces de Good-Feel est de proposer une innovation transformant la façon d’incarner des personnages bien connus de Nintendo. C’est ainsi de Kirby s’est envolé dans un royaume de laine, Yoshi dans celui d’un bricolage et Wario dans un monde où il fallait brasser sa manette pour extirper des dizaines de pièces d’or de petites créatures.

Le studio a une fois de plus mis une idée intéressante de l’avant avec Princess Peach Showtime!. Cette fois, ce sont autour des costumes que l’aventure de Peach gravite. Au total, la princesse pourra revêtir une dizaine de costumes, chaque niveau en mettant un à l’avant-scène. Ainsi, selon le costume que vous enfilerez, le rythme ainsi que l’objectif du niveau changeront.

Chaque costume offrira à Peach des habiletés uniques. Par exemple, celui de l’épéiste permettra de trucider des adversaires avec une épée tandis que celui de la sirène offrira la possibilité de chanter pour contrôler des poissons afin de compléter de petits casse-tête. Le kung-fu offrira à Peach l’occasion de rouer ses adversaires de coups tandis que celui du détective mettra l’accent sur la découverte d’indices pour résoudre de petites énigmes.

Voyez donc que chaque costume confère un tempo ainsi qu’une façon unique d’aborder un niveau. De ce fait, si les niveaux d’épéiste, de kung-fu et de cowboy sont davantage axés sur l’action, ceux de la pâtissière ressemblent davantage à des mini-jeux où il faut produire des biscuits et recréer des gâteaux à l’aide de crémage. Ceux du détective sont beaucoup plus lents et misent sur la réflexion tandis que ceux du ninja mettent l’accent à la fois sur la furtivité et les déplacements rapides.

Une aventure inférieure aux dernières de Good-Feel

Good-Feel a réussi à créer une aventure à travers laquelle on retrouve une dizaine de styles de jouabilité différents plutôt qu’un seul. C’est ingénieux et surprenant, et ce même si l’exécution n’est pas totalement optimale. En outre, les niveaux proposant des poursuites sont clairement inférieurs aux autres de par la simplicité de leurs segments. Même chose du côté des niveaux détective, dont la simplicité des énigmes déçoit. Princess Peach Showtime! a beau être destiné aux enfants ou encore aux néophytes, Good-Feel aurait clairement pu hausser la difficulté des niveaux sans que cela n’ait un impact négatif sur le public cible.

Par ailleurs, en tant que fan des jeux du studio, le design des niveaux de Princess Peach Showtime! est clairement inférieur à celui des titres précédents du développeur japonais. En fait, la construction de certains niveaux est étrange de sorte qu’il est parfois difficile de savoir avec quoi on peut et ne peut interagir. Ajoutez à cela une bonne quantité de murs invisibles ainsi que des contrôles imprécis par moments et vous avez un titre qui, couplé à sa simplicité, laissera de glace bien des amateurs de jeux de plates-formes.

Or, l’élément le plus frustrant du jeu est sans contredis l’obligation de refaire un niveau lorsqu’on désire tout récolter. Le jeu mettra de l’avant des éclats d’étincelle, qui seront les principaux objets à amasser et qui vous serviront à progresser à travers les étages du théâtre. Le problème est qu’on peut facilement passer devant un éclat sans s’en rendre compte tant certains sont bien cachés. Au sein d’autres niveaux comme ceux ayant des poursuites, il arrive que des éclats apparaissent et qu’on n’ait que quelques secondes pour les obtenir.

Qu’arrive-t-il si vous omettez d’en récolter un ? Malheureusement, vous ne pourrez revenir sur vos pas. Le jeu exigera que vous refassiez le niveau au complet pour dénicher le ou les éclats d’étincelle manquants. Les niveaux ont beau être très courts, ça n’en demeure pas moins frustrant de devoir refaire certains tableaux pour dénicher des éléments manquants. Qui plus est, il est impossible de sauter des cinématiques sauf celles où Peach se transforme, ce qui devient rapidement lassant à force de sans cesse revoir les mêmes séquences animées. Princess Peach Showtime! a beau être simple, les complétionnistes lèveront les yeux au ciel à force de refaire des niveaux pour tout obtenir.

Court pour la majorité, décevant pour les complétionnistes

Bien que Good-Feel ait rempli la majorité de ses jeux de quêtes ou mini-jeux répétitifs allongeant artificiellement leur durée de vie, chaque de ses titres proposait une bonne longévité. Ce n’est malheureusement pas le cas avec Princess Peach Showtime! à moins que vous ne vouliez tout récolter.

Ainsi, traverser le jeu en ligne droite ne devrait pas vous prendre plus de cinq à six heures. Encore là, comptez du temps pour refaire certains niveaux afin d’obtenir des gemmes d’étincelles. C’est très court et le jeu ne possède pas l’attrait d’autres jeux de plates-formes pour nous inciter à le refaire.

Les complétionnistes mettront quant à eux le double du temps pour tout obtenir. Outre les gemmes d’étincelles, vous pourrez débloquer des motifs de robes pour Peach ainsi que des rubans pour Stella. Une fois débloqués, vous pourrez les acheter dans une boutique du théâtre. Autrement, le jeu propose quelques défis avec des objectifs spéciaux sur chaque étage du bâtiment. De plus, une fois la campagne terminée, un défi consistant à trouver trois ninjas dans chaque niveau sera proposé. Or, cela implique de refaire tous les niveaux du jeu une, voire plusieurs fois. Disons que ce n’est pas l’activité la plus palpitante qu’on nous ait offerte dans un jeu vidéo.

À noter que si vous êtes un complétionniste, je ne vous encourage pas à tout faire. Non seulement cela n’est-il pas aussi satisfaisant que des jeux de plates-formes mettant en vedette d’autres héros de Nintendo, mais l’absence de surprises fait en sorte que le temps investi pour tout récolter n’en vaut pas la peine. Avoir des robes et rubans différents, c’est mignon, mais comme seule récompense pour investir toutes ces heures, c’est décevant.

Devriez-vous y jouer ?

Princess Peach Showtime! n’est pas le jeu que l’on convoitait au cours des derniers mois. En fait, à l’image de son nom, Good-Feel a créé un jeu sympathique à travers lequel les plus jeunes auront du plaisir. Or, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit aussi d’un jeu court avec un design de niveaux bien inférieur à celui des aventures précédentes du studio. Qui plus est, le jeu déçoit par son manque de surprises et devient même frustrant lorsqu’on désire tout récolter.

En somme, Princess Peach Showtime! fera passer quelques heures de bonheur aux plus jeunes, mais ne vaut définitivement pas son plein prix lorsqu’on le compare à d’autres jeux du même genre, incluant des aventures passées du même studio étant également disponibles sur Nintendo Switch.

Points forts

Sympathique et accessible

Une dizaine de styles différents conférés par les costumes

Points faibles

Design de niveaux inférieur aux autres jeux de Good-Feel

Très court

Devoir refaire les niveaux pour tout récolter sans pouvoir passer certaines séquences

Note: 14 sur 20