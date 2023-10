Test du jeu Super Mario Bros. Wonder: Nintendo trône au sommet

Après les deux volets de Super Mario Maker, nous pouvions nous questionner quant au prochain Mario 2D. Après tout, Super Mario Maker 1 et 2 ont permis de développer une infinité de niveaux 2D avec des palliers de difficulté convenant à tous les joueurs. Force est d’admettre que Nintendo avait plus d’un tour dans son sac puisqu’avec Super Mario Bros. Wonder, non seulement la firme japonaise nous offre-t-elle l’un des meilleurs Mario 2D depuis Super Mario World, mais aussi l’un des jeux Mario les plus originaux à ce jour !

Disponible sur: Nintendo Switch

Prix: 79,99$ + txs

Une histoire classique avec des fleurs volant la vedette !

Joue-t-on à un Mario pour son scénario ? Non et Super Mario Bros. Wonder nous le rappelle. L’histoire du jeu est on ne peut plus simple en ce sens que Mario et toute sa bande d’amis sont invités au Royaume des Fleurs pour le visiter. Malheureusement, comme à son habitude, Bowser contrecarre leurs plans si bien que le roi des koopas fusionne carrément avec le château principal du royaume. Résultat: sa puissance est décuplée et nos héros devront une fois de plus reprendre du service pour sauver les habitants du royaume voisin du Royaume Champignon.

Si l’histoire de Super Mario Bros. Wonder est simpliste, ses personnages n’en demeurent pas moins aussi colorés qu’attachants. En fait, les grandes vedettes ne sont pas le prince Florian nous accompagnant durant l’aventure ou encore les habitants du royaume. Ce ne sont pas non plus les douze personnages que vous pourrez incarner.

En fait, ceux volant la vedette sont les fleurs parlantes présentes dans chaque tableau. Pour une rare fois dans un jeu Mario, on entend carrément parler ces personnages dans différentes langues, incluant le français. Leurs répliques humoristiques apportent une touche surprenante à chaque tableau si bien qu’elles donnent vie à l’aventure de façon totalement inattendue. Mieux encore, les fleurs vous offriront parfois des indices sur des objets à récolter. Ces fleurs sont si bien intégrées dans l’aventure qu’on souhaite leur retour dans un éventuel jeu Mario ou, à tout le moins, un dérivé qui permettra de donner vie aux tableaux avec autant d’humour !

Des niveaux de difficulté uniques et de nouveaux badges

À la base, Super Mario Bros. Wonder se sépare en un schéma classique de la franchise Super Mario Bros. En effet, le Royaume des Fleurs se divise en six mondes, eux-mêmes regroupant une série de tableaux à faire l’un après l’autre. Certains d’entre eux seront reliés par un chemin linéaire tandis que d’autres seront éparpillés sur de petites surfaces où vous pourrez vous promener librement. Lorsque ce sera le cas, vous pourrez compléter les niveaux visibles dans l’ordre que vous voudrez.

Or, les niveaux de Super Mario Bros. Wonder ont un niveau de difficulté individuel. Ainsi, vous pourrez désormais voir à quel point un niveau sera ardu selon sa cotation en étoiles. Si les niveaux de une à trois étoiles sont relativement aisés, les tableaux de 4 et 5 étoiles vous réserveront des défis très coriaces. Certes, ces défis ne sont pas aussi sadiques que certains niveaux créés dans les Super Mario Maker, mais ils exigeront tout de même de bonnes compétences de la part des fans de Mario, surtout au niveau de la précision des sauts.

Outre les niveaux standards, le jeu vous offrira aussi certains tableaux spéciaux. Par exemple, vous aurez droit à de petits niveaux intermédiaires comprenant de légers défis pouvant se terminer en une minute. Dans d’autres, vous devrez éliminer une série d’adversaires le plus rapidement possible tandis que d’autres tableaux vous initieront aux nouveaux badges du jeu à travers des défis de plus en plus difficiles.

Les badges représentent eux aussi une nouveauté fort intéressante tout au long de l’aventure. Équipés par le prince Florian, chaque badge vous octroiera une compétence ou un boni. Par exemple, vous pourrez effectuer un saut mural supplémentaire, flotter avec votre casquette, survivre à une chute dans un marais empoisonné ou bien obtenir un champignon en début de niveau. Or, vous ne pourrez équiper qu’un seul badge à la fois, exigeant ainsi que vous sélectionniez le badge qui vous aidera le plus selon les défis du niveau auquel vous ferez face.

L’ajout des badges peut sembler mineur et il est vrai que leur usage n’est pas aussi important dans les premiers mondes. Or, à partir de la moitié du jeu, les défis du jeu commenceront à se corser davantage. De plus, même si vous pouvez terminer le jeu sans nécessairement alterner entre vos badges, plusieurs niveaux de la seconde moitié sont conçus pour tirer profit de certains badges en particulier. Si vous le faites, vous verrez que vous compléterez non seulement certains niveaux avec plus d’aisance, mais que vous mettrez aussi plus facilement la main sur toutes les récompenses des tableaux.

De nouveaux pouvoirs et des fleurs psychédéliques !

Bien entendu, on n’attend pas que des niveaux de plateformes hyper bien conçus dans un nouveau jeu Mario. En fait, on se demande quels nouveaux pouvoirs le plombier italien pourra utiliser.

Super Mario Bros. Wonder introduit de nouveaux costumes qui, une fois de plus, sont merveilleusement bien intégrés à l’aventure. Le principal est sans nul doute celui de l’éléphant. Il permet à notre personnage de se transformer en grosse bête à trompe pour avoir un poids conséquent et lancer de l’eau. Un autre costume vous permettra de souffler des bulles afin d’y rebondir ou de changer les ennemis en sous tandis que le perceuse vous offrira l’occasion de creuser pour éliminer des adversaires ou bien trouver des objets. Encore une fois, Nintendo introduit des nouveautés avec succès en intégrant merveilleusement bien ces nouveaux pouvoirs dans le design de chaque tableau.

Or, ce n’est rien comparativement aux effets des fleurs spéciales que l’on retrouve dans plusieurs niveaux. En fait, c’est par l’entremise de ces fleurs que le jeu m’a le plus déstabilisé. Une fois que notre personnage touche à l’une d’elles, le niveau se modifie temporairement jusqu’à ce qu’on ait récolté une graine spéciale. D’ici là, vous pourrez voir des effets comme des tuyaux prendre vie, une pluie d’étoiles puissantes tomber du ciel ou même observer votre héros se transformer en des objets pour compléter des portions spéciales de tableaux. C’est si unique et si original qu’on croirait parfois que notre personnage effectue un voyage psychédélique sous l’influence d’une substance illégale.

En revanche, c’est ce qui octroie toute la beauté ainsi que l’originalité à Super Mario Bros. Wonder. Avec ce dernier, Nintendo ne fait pas que consolider et assurer sa position comme chef de file dans la conception de jeux de plateformes. Il démontre que son équipe Mario parvient à se renouveler avec des idées originales jamais vues dans un jeu de la série. De quoi rendre jaloux n’importe quel développeur de jeux de plateformes 2D !

À noter que les fans de Mario retrouveront plusieurs clins d’oeil aux jeux précédents de la franchise. Entre des ennemis revenant d’autres époques jusqu’à des mondes faisant écho à de vieux jeux (dont les mondes spéciaux regorgeant de défis très relevés), Super Mario Bros. Wonder se laisse explorer et savourer tout en nous surprenant régulièrement du début à la fin de l’aventure.

Seul bémol: les combats contre les boss. Si Nintendo a une maîtrise du design hors du commun, elle a moins le tour dans la conception des combats de boss. À l’exception du combat final, les boss de Super Mario Bros. Wonder sont répétitifs et décevants. Sans vouloir en dire trop, disons que vous vous lasserez d’affronter un certain Bowser Jr. avec ses schémas d’attaques quasi-identiques de duel en duel.

Une si grande diversité de personnages ?

Si vous consultez une fiche informative du jeu, celle-ci vous dira que vous pouvez incarner jusqu’à douze personnages. En fait, c’est une semi-vérité.

Super Mario Bros. Wonder comprend effectivement douze personnages jouables. Cependant, il n’y a pas de différences entre eux. Tous se manipulent de la même façon et ont les mêmes habiletés. La seule distinction entre les personnages sera la possibilité de voir des blocs invisibles portant le logo d’un héros ou d’un autre dans certains tableaux. Autrement, les divers Yoshi ainsi que le voleur Chipin ne peuvent être blessés, rendant ainsi le jeu plus facile.

Certes, octroyer des habiletés uniques à chaque personnage aurait permis de diversifier davantage le jeu et d’accentuer la durée de vie au-delà des quinze heures nécessaires pour terminer les mondes du Royaume des Fleurs. Par contre, ce n’est pas un élément si décevant pour autant. En fait, Nintendo a simplement voulu permettre à quiconque d’incarner son personnage préféré sans qu’il y ait d’avantages ou d’inconvénients pour les joueurs. Croyez-moi, la diversité des niveaux comble aisément l’absence d’habiletés distinctes chez les personnages.

Mieux encore, le jeu permet de jouer jusqu’à quatre joueurs dans un mode coopératif n’étant plus le chaos de certains New Super Mario Bros. En outre, on ne peut plus nuire aux autres en leur sautant sur la tête, tout étant axé pour que les joueurs s’entraident face aux défis du jeu.

Qui plus est, vous pourrez activer l’option pour jouer en ligne, ce qui vous permettra notamment de voir les fantômes d’autres joueurs. Un joueur tombé au combat pourra aussi être ressuscité par un autre joueur en ligne s’il parvient à le rejoindre à temps. Vous pourrez aussi poser des pancartes pour aider d’autres joueurs face à des défis ou bien pour les aider à trouver des trésors. En somme, le jeu en ligne permet de continuer à jouer de son côté tout en bénéficiant d’une aide intéressante des autres joueurs en arrière-plan.

Devriez-vous y jouer ?

Super Mario Bros. Wonder est sans contredis le jeu Mario le plus déroutant auquel j’ai joué. Or, c’est loin d’être un défaut. Non seulement le jeu est-il magnifique d’un point de vue technique et conceptuel, mais il insuffle aux jeux Mario 2D une dose massive d’originalité dont ils avaient grandement besoin. Sans rien enlever aux New Super Mario Bros., ceux-ci étaient classiques et convenus. Super Mario Bros. Wonder brise ce moule en démontrant que Nintendo est dans une classe à part lorsqu’il s’agit de jeux de plateformes.

Chose certaine, la fin 2023 ajoute un autre incontournable à la ludothèque de la Nintendo Switch. Pas mal pour une console qu’on dit en fin de vie !

Points forts

Design de niveaux aussi solide qu’original

Des éléments classiques et originaux s’entremêlent pour créer le meilleur jeu Mario 2D depuis Super Mario World

Les fleurs parlantes et les fleurs spéciales ajoutent une ambiance déjantée aux niveaux faisant le plus grand bien

Points faibles

Combats de boss répétitifs et inintéressants

La façon de débloquer les pancartes pour le jeu en ligne est ennuyante

Note: 4,5 sur 5